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"Не удивляйтесь, когда выселят из домов". В Казани международные учения по борьбе с эпидемиями

10 октября 2021, 15:25  •  61 • Политика
В Казани начинаются международные учения по борьбе с эпидемиями. С участием иностранных биолабораторий. Реакция общественного мнения, мягко говоря, неоднозначная – люди боятся. Эксперты об "играх" ВОЗ и Роспотребнадзора тоже высказываются скептически. Как минимум эти "игры" начинаются очень не вовремя. Как максимум учения по борьбе с вирусами вместе с ВОЗ угрожают если не здоровью, то социальной стабильности региона.
С 11 по 15 октября в Татарстане пройдут международные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В учениях примут участие представители Всемирной организации здравоохранения.
Согласно официальным сообщениям, в мероприятии примут участие около 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. В программе отработка алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию. Организатором манёвров выступает Роспотребнадзор.

Людям страшно? Какая неожиданность!

Учения намечены в Татарстане в то самое время, как там вводятся очень жёсткие ограничительные санитарные меры. В частности, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, и QR-коды для посещения практически любых публичных мероприятий.
Число погибших от коронавируса в Татарстане, увы, растёт каждый день. На 7 октября общее число умерших от ковида, по данным Минздрава республики, равнялось 781, за сутки умерли 7 человек. Власти считают ситуацию очень серьёзной и всеми силами стараются убедить жителей региона, что меры нужны самые решительные – вплоть до принуждения к вакцинации, чем, по сути, являются QR-коды.
Неудивительно, что в такой ситуации противоэпидемические учения вызывают, мягко говоря, негативную реакцию. Проще говоря, люди боятся.
Ещё 30 сентября от имени "Совета общественности Казани" был размещён в "Инстаграме" видеоролик. Группа людей в нём обращаются к зрителям с такой речью:
Мы не доверяем власти и учениям, которые пройдут с привлечением иностранцев, с использованием приборов и мобильных лабораторий. Совершенно нет информации либо она скрывается. Как будут проходить учения? Чем это грозит населению? Не пострадают ли простые люди, ограничат ли их в правах? Мы запрещаем проводить в Казани подобные эксперименты. Это не наша воля, это нам навязано, и мы как граждане против. Призываем республику не участвовать в этом спектакле, потому что это обкатка какого-то нехорошего сценария…
"Вечерняя Казань" полагает, что встревожены без преувеличения десятки тысяч жителей города, и приводит их высказывания:
Потом не удивляйтесь, когда вас принудительно из домов эвакуируют в неизвестном направлении.

По мнению официальных лиц

Разумеется, власти полагают, что страх жителей Казани вызван невежеством, и пытаются объяснить, что ничего страшного и опасного происходить не будет. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает:
Мобильные лаборатории участников учений будут расположены на территории МВЦ "Казань Экспо" и не предполагают свободного передвижения по городу… "Эвакогоспиталь" будет расположен на территории МВЦ "Казань Экспо".
Роспотребнадзор сообщает также, что в город прибывают лаборатории различного формата:
мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (СПЭБ) в полном составе (6 лабораторных модулей), мобильная лаборатория индикации и мониторинга особо опасных инфекций, переносная мобильная лаборатория на базе пневмокаркасного модуля. Также в учениях примут участие мобильная лаборатория B-Life (Бельгия, Франция), мобильная лаборатория Института тропической медицины Бернарда Нохта (Германия). Техника абсолютно безопасна для людей.
Сообщается также, что массового участия населения в учениях не планируется, и, следовательно, население находится в безопасности.

Повод для страха всё же есть

Насколько можно судить, успокоить население полностью у властей не очень получается. К тому же учения в самом деле могут быть поводом для беспокойства: с этим согласны не только обычные жители, но и эксперты.
Доктор медицинских наук сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов полагает, что как минимум время для учений выбрано неверно – да и средства можно было бы потратить с гораздо большей пользой:
Они выбрали крайне неудачное время для проведения этих мероприятий. Если учитывать, что на сегодняшний день эпидемиологические силы – у нас есть же эпидемиологи клинические – составляют в ковидное время всего лишь 36% от потребности, то по-хорошему лучше бы увеличить количество эпидемиологов в лечебных учреждениях и на это тратить деньги.
Доктор Власов предполагает, что причины проведения учений – скорее политические.
В ВОЗ как никогда близки к тому, чтобы признать нашу вакцину. И поэтому некое такое политическое взаимодействие, возможно, оно было бы и осмысленно. Но с учётом того, что, вот, надо же смотреть риск-польза, мне кажется, что рисков здесь намного больше. Тем более что люди, которые приедут туда из разных регионов, попадая в ситуацию вспышки, реальной вспышки ковида, могут её развезти по всем своим регионам и странам. Насколько это необходимо, у меня большие сомнения.
Ещё жёстче высказывается доктор медицинских наук Дмитрий Еделев:
Проводить учения во время войны – полная глупость. У нас вся страна сейчас – это огромная военная территория. Сегодня Татарстан у нас зона беды, красная зона всей страны. И проводить в красной зоне ещё какие-то учения? Пусть они эти силы, средства, лекарственные препараты – всё направят на то, чтобы люди не умирали. Это принесёт больше пользы нашей стране, чем их "игры". Татарстан у нас горит, – подчеркнул учёный. – И если им это кажется игрой, то эта игра закончится смертями тысяч жителей Татарстана.

Что с того?

Паниковать, разумеется, не надо – ни в Казани, ни в каких других местах. Паника вообще до добра не доводит. Понятно, что организаторы учений не собираются распылять по городу страшные вирусы. Опыт подобных мероприятий свидетельствует о том, что настоящие смертельные болезни для них не нужны: отрабатывают взаимодействие служб и действия конкретных специалистов. Организация таких учений аналогична военным: понятно же, что там используются холостые патроны.
Однако проблема всё-таки есть, и это именно проблема безопасности. Беспокойство жителей Казани связано с недоверием к власти на фоне реальной эпидемии и реальных попыток её остановить. Это недоверие и возможность взрыва недовольства – куда более страшная опасность, чем распыление в воздухе чего угодно из какой угодно пробирки.

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