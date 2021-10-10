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"Не удивляйтесь, когда выселят из домов". В Казани международные учения по борьбе с эпидемиями
10 октября 2021, 15:25 • 61 • Политика
В Казани начинаются международные учения по борьбе с эпидемиями. С участием иностранных биолабораторий. Реакция общественного мнения, мягко говоря, неоднозначная – люди боятся. Эксперты об "играх" ВОЗ и Роспотребнадзора тоже высказываются скептически. Как минимум эти "игры" начинаются очень не вовремя. Как максимум учения по борьбе с вирусами вместе с ВОЗ угрожают если не здоровью, то социальной стабильности региона.
С 11 по 15 октября в Татарстане пройдут международные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В учениях примут участие представители Всемирной организации здравоохранения.
Согласно официальным сообщениям, в мероприятии примут участие около 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. В программе отработка алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию. Организатором манёвров выступает Роспотребнадзор.
Людям страшно? Какая неожиданность!
Учения намечены в Татарстане в то самое время, как там вводятся очень жёсткие ограничительные санитарные меры. В частности, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, и QR-коды для посещения практически любых публичных мероприятий.
Число погибших от коронавируса в Татарстане, увы, растёт каждый день. На 7 октября общее число умерших от ковида, по данным Минздрава республики, равнялось 781, за сутки умерли 7 человек. Власти считают ситуацию очень серьёзной и всеми силами стараются убедить жителей региона, что меры нужны самые решительные – вплоть до принуждения к вакцинации, чем, по сути, являются QR-коды.
Неудивительно, что в такой ситуации противоэпидемические учения вызывают, мягко говоря, негативную реакцию. Проще говоря, люди боятся.
Ещё 30 сентября от имени "Совета общественности Казани" был размещён в "Инстаграме" видеоролик. Группа людей в нём обращаются к зрителям с такой речью:
"Вечерняя Казань" полагает, что встревожены без преувеличения десятки тысяч жителей города, и приводит их высказывания:
По мнению официальных лиц
Разумеется, власти полагают, что страх жителей Казани вызван невежеством, и пытаются объяснить, что ничего страшного и опасного происходить не будет. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает:
Роспотребнадзор сообщает также, что в город прибывают лаборатории различного формата:
Сообщается также, что массового участия населения в учениях не планируется, и, следовательно, население находится в безопасности.
Повод для страха всё же есть
Насколько можно судить, успокоить население полностью у властей не очень получается. К тому же учения в самом деле могут быть поводом для беспокойства: с этим согласны не только обычные жители, но и эксперты.
Доктор медицинских наук сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов полагает, что как минимум время для учений выбрано неверно – да и средства можно было бы потратить с гораздо большей пользой:
Доктор Власов предполагает, что причины проведения учений – скорее политические.
Ещё жёстче высказывается доктор медицинских наук Дмитрий Еделев:
Что с того?
Паниковать, разумеется, не надо – ни в Казани, ни в каких других местах. Паника вообще до добра не доводит. Понятно, что организаторы учений не собираются распылять по городу страшные вирусы. Опыт подобных мероприятий свидетельствует о том, что настоящие смертельные болезни для них не нужны: отрабатывают взаимодействие служб и действия конкретных специалистов. Организация таких учений аналогична военным: понятно же, что там используются холостые патроны.
Однако проблема всё-таки есть, и это именно проблема безопасности. Беспокойство жителей Казани связано с недоверием к власти на фоне реальной эпидемии и реальных попыток её остановить. Это недоверие и возможность взрыва недовольства – куда более страшная опасность, чем распыление в воздухе чего угодно из какой угодно пробирки.
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