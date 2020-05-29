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"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 01:55 • 75 • Политика
Россию возмутили заявления Турции о переселении крымских татар. "Антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме", - прокомментировали инцидент в МИД.
Россия пристыдила Турцию за использование скорбных дат в политических целях. Речь идёт о турецких чиновниках, которые в 76-ю годовщину насильственного переселения крымских татар провели параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой России в отношении Крыма.
Ведомство подчеркнуло, что Россия выступает решительно против того, чтобы скорбные даты обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру. В МИД отметили, что такие даты должны напротив, помогать сближению стран на основе общей исторической памяти и судьбы.
Напомним также, что Турция до сих пор не признала геноцид армян, осуществлённый в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. Несмотря на многочисленные свидетельства и доказательства, Анкара делает всё, чтобы увильнуть от признания ответственности.
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