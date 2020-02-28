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"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе

28 февраля 2020, 07:09  •  167 • В мире
На встрече с российской делегацией в Анкаре Турция предложила Москве прекратить огонь в Идлибе. В соцсетях заметили, что призыв прозвучал после турецких провокаций. "Конечно, раз уж не получилось сбить российские самолёты", - написали пользователи.
Переговоры прошли 27 февраля. Российская и турецкая стороны обсудили все аспекты проблем в Идлибе.
Анкара выступила за недопущение гуманитарной катастрофы в регионе и массовой миграции.
"Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше", - цитирует ТАСС МИД Турции.
В соцсетях предположили, что предложение Турции связано с провалом провокаций.
"Раз уж не удалось сбить российские самолёты - Турция призвала установить режим прекращения огня", - написал Segrei Kostigoff.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переговоры по Идлибу пройдут в Стамбуле 5 марта.
В четверг телеканал "Россия 24" сообщил, что боевики и турки атаковали самолёты ВКС России в Сирии. По данным журналистов, били по русским самолётам из переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК. Между тем, в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сирии заявили сегодня, что Турция продолжает оказывать поддержку боевикам в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает "Политэксперт", турецкие партнёры нарушают сочинские соглашения. Это не первый раз, когда Россия указывает на подобные нарушения.

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