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"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонным наследием"

13 сентября 2019, 08:54  •  106 • Политика
Немецкий таблоид Bild заявил, что советские объекты в Германии, которые имеют статус исторических памятников, – это "бетонное наследие", от которого "не удается избавиться".
Ранее здания, которые занимали или строили советские войска, - теперь исторические памятники, которые находятся под охраной культуры. Они остались в качестве своеобразного наследия после вывода советских солдат из Германии.
Немецкий таблоид Bild назвал их "развалинами" и "бетонным наследием", от которого "не удается избавиться".
"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм, - цитирует издание представителя немецкой коммуны Ральфа Хензеля. - Какую-то часть удалось снести, посадили лес".
Но часть все же осталась, говорит он. И эти здания в настоящее время находятся под охраной исторических памятников.
Он также добавил, что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов. Правда, сроки, когда это произойдет, неизвестны. Часть зданий находятся в частной собственности, поэтому их вопрос тоже нельзя решить оперативно.
Как заключает издание, все упирается в деньги, которых нет, чтобы снести "бетонные гиганты".

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