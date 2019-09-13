"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонным наследием"

Ранее здания, которые занимали или строили советские войска, - теперь исторические памятники, которые находятся под охраной культуры. Они остались в качестве своеобразного наследия после вывода советских солдат из Германии.

Немецкий таблоид Bild назвал их "развалинами" и "бетонным наследием", от которого "не удается избавиться".

"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм, - цитирует издание представителя немецкой коммуны Ральфа Хензеля. - Какую-то часть удалось снести, посадили лес".

Но часть все же осталась, говорит он. И эти здания в настоящее время находятся под охраной исторических памятников.

Он также добавил, что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов. Правда, сроки, когда это произойдет, неизвестны. Часть зданий находятся в частной собственности, поэтому их вопрос тоже нельзя решить оперативно.

Как заключает издание, все упирается в деньги, которых нет, чтобы снести "бетонные гиганты".