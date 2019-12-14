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"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте

14 декабря 2019, 03:54  •  74 • В мире
Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин стал очередным политиком, который предсказал страшную судьбу Крымскому мосту. Он заявил, что сооружение может обрушиться, поэтому там уже ограничили движение. Бабин считает, что строители просто "не учли реальные угрозы". До этого украинцы упорно говорили, что мост вообще не удастся достроить и наладить по нему движение.
Ещё один украинский политик предсказал обрушение Крымского моста. На этот раз "предсказанием" прославился бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. В общении с украинскими журналистами он сказал, что сооружение находится на грани обрушения.
По информации Бабина, там уже ограничили движение машин, чтобы снизить риск катастрофы. Политик считает, что строители просто не учли "реальные угрозы" из-за "политической составляющей", передаёт "РИА Новости".
"Многие исследователи, в частности компетентные, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста и связаны со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений", - цитирует информагентство Бабина.
Украинец пожелал, чтобы его соотечественники "не пострадали" в ближайшее время на мосту.
До этого власти Украины делали мрачные прогнозы, что мост не получится построить. Потом начали угрожать взорвать сооружение.
Громкое заявление о керченской переправе украинские журналисты сделали в свойственной им манере, не забыв назвать Россию "оккупантами", 11 декабря. На одном из новостных сайтов Незалежной появилось восклицание: "Крымский мост закроют!" И в данном случае журналисты даже не соврали. Дело в том, что мост закрывается на время проведения ремонтных работ. Видимо, то же самое имел в виду и Бабин.

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