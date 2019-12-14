"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте

Ещё один украинский политик предсказал обрушение Крымского моста. На этот раз "предсказанием" прославился бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. В общении с украинскими журналистами он сказал, что сооружение находится на грани обрушения.

По информации Бабина, там уже ограничили движение машин, чтобы снизить риск катастрофы. Политик считает, что строители просто не учли "реальные угрозы" из-за "политической составляющей", передаёт "РИА Новости".

"Многие исследователи, в частности компетентные, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста и связаны со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений", - цитирует информагентство Бабина.

Украинец пожелал, чтобы его соотечественники "не пострадали" в ближайшее время на мосту.

До этого власти Украины делали мрачные прогнозы, что мост не получится построить. Потом начали угрожать взорвать сооружение.