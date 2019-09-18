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"Не учить же им по пять языков": Жириновский призвал Белоруссию и Украину "стать единым целым с Россией"
18 сентября 2019, 09:09 • 145 • Политика
Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Политик напомнил, есть регионы, где живут несколько народностей: "Не учить же им по пять языков".
По словам депутата ГД Владимира Жириновского, и Белоруссия, и Украина буквально расцветут, если станут с Россией единым государством. Об этом он сообщил в своем мессенджере.
"Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство, - написал Жириновский. - Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством <…> И с Украиной тоже самое".
Жириновский отметил, что ранее Россия "исторически состояла из Великороссии и Малороссии". В настоящее время, по мнению политика, это надо "восстановить".
При этом, отмечает Жириновский, ни в коем случае нельзя ограничивать свободу людей. Например, запрещать говорить им на своих языках.
"Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста <…> Но удобнее все-таки использовать общий язык".
Политик напомнил, что в некоторых регионах живут несколько народностей и "не учить же им по пять языков", чтобы понимать друг друга.
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