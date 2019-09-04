"Не у Басаева, а у Чубайса, Ельцина и прочих": Делягин поспорил с Симоньян об устроивших травлю в России

Накануне вся страна вспоминала трагические события, которые развернулись в школе Беслана 15 лет назад. Напомним, во время школьной линейки 1 сентября банда террориста Шамиля Басаева захватила больше тысячи человек - взрослых и детей. 3 сентября произошла кровавая развязка, когда удалось освободить большую часть заложников, но при этом свыше трехсот человек погибли. В том числе 186 детей.

Но спустя годы в либеральной среде появилось немало публикаций и блогов, чуть ли не оправдывающих террористов, а виноватыми в случившемся увидели спецназовцев. Силовики же, напомним, пошли на штурм только после того, как в школе прогремели два взрыва - один за другим - и начался пожар. При этом силовики собой буквально прикрывали от боевиков детей, помогая заложникам спастись.

"Басаев устроил Беслан, чтобы натравить одних россиян на других, - напомнила у себя в телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. - Спустя 15 лет у него это получилось".

Однако с ней об устроивших травлю в России поспорил политолог, экономист Михаил Делягин. У себя в телеграм-канале он бросил обвинения в адрес экс-президента России Бориса Ельцина и Ко.

"Это не у Басаева получилось, а у Гайдара, Чубайса, Ельцина и прочих, - уверен Делягин. - У либералов, а не у террористов. Террористы страшные, а ущерба больше от либералов".