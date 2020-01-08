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"Не тянет даже на Голобородько": Соцсети высмеяли попытку сделать из Батрутдинова второго Зеленского
08 января 2020, 01:54 • 65 • Политика
Резидент Comedy Club Тимур "Каштан" Батрутдинов раскритиковал Россию за отсутствие значимых достижений, в то время как Запад построил Большой адронный коллайдер. В соцсетях увидели в этом попытку вылепить "русскую версию" Зеленского, а также напомнили, что в проекте БАК участвовали 700 российских физиков из 12 научных институтов. "Пока что никак не тянет не то что на Зеленского, но даже на Голобородько", - язвительно комментируют в соцсетях.
Спустя месяц после скандального интервью резидента Comedy Club Тимура "Каштана" Батрутдинова ведущей Ирине Шихман из телекомика внезапно решили сделать "русскую версию" украинского шоумена-политика Владимира Зеленского. Поводом стали слова российского комика о России и Большом адронном коллайдере (БАК).
В тиражируемом в соцсетях видео Батрутдинов критикует Россию за то, что у неё нет никаких особых достижений, в то время как на Западе запустили Большой адронный коллайдер. Проблема лишь в том, что БАК - это международный проект, в котором, внезапно, принимала участие и Россия. В частности, в проекте участвовали 700 российских физиков из 12 научных институтов.
Напомним, что Батрутдинов дал интервью ещё месяц назад, однако активно раскручивать его антироссийские высказывания стали только сейчас. Помимо претензий к России, он также прошёлся по русским женщинам. По его словам, их главная проблема - это меркантильность.
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