"Не тянет даже на Голобородько": Соцсети высмеяли попытку сделать из Батрутдинова второго Зеленского

Спустя месяц после скандального интервью резидента Comedy Club Тимура "Каштана" Батрутдинова ведущей Ирине Шихман из телекомика внезапно решили сделать "русскую версию" украинского шоумена-политика Владимира Зеленского. Поводом стали слова российского комика о России и Большом адронном коллайдере (БАК).

В тиражируемом в соцсетях видео Батрутдинов критикует Россию за то, что у неё нет никаких особых достижений, в то время как на Западе запустили Большой адронный коллайдер. Проблема лишь в том, что БАК - это международный проект, в котором, внезапно, принимала участие и Россия. В частности, в проекте участвовали 700 российских физиков из 12 научных институтов.

"В общем, nice try, but no. Пока что никак не тянет не то что на Зеленского, но даже на Голобородько", - комментируют попытку вылепить из комика нового лидера оппозиции на tg-канале "Злая Проверочная".

"Не пристало шуту и лицедею снисходить до знания матчасти..." - пишет в Twitter Михаил @KaM_KocTonpaB.

"Батрутдинов институт экономики и финансов окончил, он в технике и технологиях как свинья в апельсинах разбирается... то есть никак", - добавляет Сытый Свин @Seemer5.

"На актёра не стоит обижаться. Надо понять, кто режиссёр", - глубокомысленно отмечает Михаил Кацапко @kacapko2014.