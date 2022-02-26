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"Не тревожься ни о чём": В США пустили издевательскую рекламу на фоне трансляции с Украины
26 февраля 2022, 21:50 • 356 • Политика
Американские каналы CNN и MSNBC прервали трансляцию с Украины ради рекламы фастфуда и средств гигиены. Это произошло несколько раз.
В США телеканалы продемонстрировали, насколько им важна Украина. Трансляцию из Киева прервали ради рекламы фастфуда и средств гигиены. Американский телеведущий Джимми Фэллон не удержался от смеха.
В ходе выпуска своей программы он обратил внимание, что CNN вещает про Украину нон-стоп. Однако на телеканале решили, что это не повод отказываться от показа проплаченной рекламы.
Так, трансляцию из Киева несколько раз прервала весёлая реклама фастфуда, а также реклама средства гигиены для ног. В одном из рекламных роликов буквально звучит фраза: "Не тревожься ни о чём".
- задаётся вопросом ведущий, схватившись за голову.
Его можно понять, учитывая, что реклама прерывает трансляцию с Украины в самые напряжённые моменты не один, не два и даже не три раза. Это происходит четырежды! Причём точно такая же реклама прервала трансляцию с Украины на телеканале MSNBC.
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