"Не тревожься ни о чём": В США пустили издевательскую рекламу на фоне трансляции с Украины

Американские каналы CNN и MSNBC прервали трансляцию с Украины ради рекламы фастфуда и средств гигиены. Это произошло несколько раз.

В США телеканалы продемонстрировали, насколько им важна Украина. Трансляцию из Киева прервали ради рекламы фастфуда и средств гигиены. Американский телеведущий Джимми Фэллон не удержался от смеха.

В ходе выпуска своей программы он обратил внимание, что CNN вещает про Украину нон-стоп. Однако на телеканале решили, что это не повод отказываться от показа проплаченной рекламы.

Так, трансляцию из Киева несколько раз прервала весёлая реклама фастфуда, а также реклама средства гигиены для ног. В одном из рекламных роликов буквально звучит фраза: "Не тревожься ни о чём".

Что у них там, на CNN, происходит?!

- задаётся вопросом ведущий, схватившись за голову.

Его можно понять, учитывая, что реклама прерывает трансляцию с Украины в самые напряжённые моменты не один, не два и даже не три раза. Это происходит четырежды! Причём точно такая же реклама прервала трансляцию с Украины на телеканале MSNBC.