"Не трагедия": В правительстве РФ отреагировали на кражу США русского "Супер-Панциря"

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров не увидел ничего страшного в том, что один из русских "Супер-Панцирей" попал в руки американцев. "Это не трагедия", - считает министр.

Информация о том, что комплекс противовоздушной обороны российского производства "Панцирь-С1" мог быть вывезен американскими военными из Ливии, не должна стать поводом для тревоги — об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он пояснил, что с тех пор эти комплексы уже неоднократно модернизировались и даже выглядят по-новому. "Мы для себя не видим трагедии в том, что какой-то экземпляр был там каким-то образом получен", - подчеркнул член правительства.

Напомним, речь идёт о комплексе, который журналисты назвали "Супер-Панцирь" - зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ-СВ". Это серьёзно модернизированный вариант новейшего ЗРПК, специально доработанной для сухопутных войск.

О том, что экспортный вариант ЗРПК "Панцирь-С" был похищен летом прошлого года, стало известно из публикации в СМИ. Военные США похитили из Ливии российский комплекс ПВО "Панцирь-С1Э" якобы для того, чтобы вооружение не попало в руки местных боевиков. Однако эксперты убеждены, что в Пентагоне хотели разобраться с "начинкой" российского вооружения.

Комплекс "Панцирь" вывезли на авиабазу в Германии, однако внутри американских военных ждал сюрприз от разработчиков. Сообщается, что они вряд ли смогли узнать что-то новое о комплексах ПВО: "Панцирь" был оснащён "обманной электроникой".