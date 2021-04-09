"Не тормозить!": Лукашенко сформулировал основы партийной жизни Белоруссии

Сегодня, 9 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в Минске совещание по поводу работы политических партий Белоруссии, где высказал формулу успешной государственной политики для различных партий.

Президент Лукашенко 9 апреля пригласил к себе на совещание по поводу деятельности белорусских политических партий первых лиц республики - руководителя парламента, главу Администрации президента, государственного секретаря Совета безопасности и министра юстиции, на котором напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было принято решение принять поправки к закону "О политических партиях".

Этот закон закладывает основы в партийное строительство и всей политической жизни в республике. В своём выступлении президент Белоруссии подчеркнул: "Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет Компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство, - сказал президент. - Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: ни с левыми, ни с правыми - с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы".