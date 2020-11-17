"Не тонет, прямо как Горбачёв": Обама снова "набросился" на Россию, Сатановский не сдержался

Россия - не сверхдержава, потому что Москва не располагает достаточным количеством военных баз, заявил экс-президент США Барак Обама. Ему ответил экономист и политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что ранее этот же деятель называл Россию "региональной державой с разорванной в клочья экономикой". Теперь же его не устраивает количество российских военных баз.

Интересно, удастся ли когда-нибудь услышать от кого-нибудь из американских президентов и госсекретарей что-то про Россию, кроме откровенной чуши? Да и вообще от кого-нибудь из их начальства? - написал эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Евгений Сатановский также отметил поразительное сходство Барака Обамы с Михаилом Горбачёвым. Оба непотопляемы, оба лауреаты Нобелевской премии мира и оба - непонятно за какие заслуги, поясняет политолог. И тот, и другой что могли делали для Америки и как могли нагадили России. Обама специально. Горбачёв - нет, добавляет Сатановский.