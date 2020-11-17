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"Не тонет, прямо как Горбачёв": Обама снова "набросился" на Россию, Сатановский не сдержался
17 ноября 2020, 23:10 • 54 • Политика
Обама заявил, что Россия не является сверхдержавой из-за малого числа военных баз за рубежом. Сатановский напомнил ему про "региональную страну с разорванной в клочья экономикой". "Обама тут вынырнул из небытия. Не тонет, прямо как Горбачёв", - отметил политолог.
Россия - не сверхдержава, потому что Москва не располагает достаточным количеством военных баз, заявил экс-президент США Барак Обама. Ему ответил экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он напомнил, что ранее этот же деятель называл Россию "региональной державой с разорванной в клочья экономикой". Теперь же его не устраивает количество российских военных баз.
Евгений Сатановский также отметил поразительное сходство Барака Обамы с Михаилом Горбачёвым. Оба непотопляемы, оба лауреаты Нобелевской премии мира и оба - непонятно за какие заслуги, поясняет политолог. И тот, и другой что могли делали для Америки и как могли нагадили России. Обама специально. Горбачёв - нет, добавляет Сатановский.
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