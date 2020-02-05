"Не только вопросы энергетики": Названа главная тема предстоящей встречи Лукашенко и Путина

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на предстоящей встрече не только вопросы энергетики, но и вопросы, связанные с углублением интеграции двух государств. Такой информацией поделился посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Речь идёт о встрече, которая запланирована на пятницу, 7 февраля. По словам дипломата, переговоры двух лидеров будут касаться важнейших вопросов двусторонних отношений России и Белоруссии. Прежде всего, беседа будет посвящена энергетическим спорам, которые возникли между Москвой и Минском, но не только.

Важнейшие вопросы повестки дня - это дальнейшее развитие этапов союзного строительства, - сказал Дмитрий Мезенцев на встрече с журналистами.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Госдепа США, который пообещал обеспечить страну нефтью и даже снять санкции. В ответ белорусский лидер обсудил с американским госсекретарём перспективы сотрудничества с НАТО.