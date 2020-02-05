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"Не только вопросы энергетики": Названа главная тема предстоящей встречи Лукашенко и Путина

05 февраля 2020, 22:24  •  87 • Политика
Посол РФ ожидает, что на встрече Путин и Лукашенко обсудят вопросы энергетики и интеграции. "Важнейшие вопросы повестки дня - это дальнейшее развитие этапов союзного строительства", - сообщил дипломат.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на предстоящей встрече не только вопросы энергетики, но и вопросы, связанные с углублением интеграции двух государств. Такой информацией поделился посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Речь идёт о встрече, которая запланирована на пятницу, 7 февраля. По словам дипломата, переговоры двух лидеров будут касаться важнейших вопросов двусторонних отношений России и Белоруссии. Прежде всего, беседа будет посвящена энергетическим спорам, которые возникли между Москвой и Минском, но не только.
Важнейшие вопросы повестки дня - это дальнейшее развитие этапов союзного строительства, - сказал Дмитрий Мезенцев на встрече с журналистами.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Госдепа США, который пообещал обеспечить страну нефтью и даже снять санкции. В ответ белорусский лидер обсудил с американским госсекретарём перспективы сотрудничества с НАТО.

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