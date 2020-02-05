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"Не только шутки и юмор закончатся": Рогозин ответил на "психическое отклонение" в программе Урганта
05 февраля 2020, 15:54 • 235 • Политика
Дмитрий Рогозин ответил на шутку о космонавтах, прозвучавшую в программе Ивана Урганта и связанную с "психическим отклонением", которое будто бы не будут брать в расчёт при наборе космонавтов. Тут "не только шутки и юмор закончатся", отметил Рогозин.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил шутку ведущего ток-шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Ивана Урганта. Надо сказать, шутка Урганта была на грани. Комментируя решение Центра подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам, он отметил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос.
Естественно, к действительности комментарий Урганта отношения не имел. На то он и шутка. Первым сказанное телеведущим оценил робот Fedor в своём аккаунте в социальных сетях. Робот написал, что речь идет о снижении требований по зрению. А не о чём-то ином. Дмитрий Рогозин ретвитнул запись и добавил, что особенные шутки сказаны с тем, что Ургант слишком долго работает в ежедневном шоу:
"Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", - пояснил Рогозин.
Иван Ургант на сказанное пока никак не отреагировал.
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