"Не то что вы, российское быдло!": Михеев жёстко разнёс доводы оппозиционеров о США

В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Михеев напомнил, что когда показывают связанные с ситуацией в США волнения и протесты, в том числе в Европе, они начинаются с нападений на посольство США.

"К нападениям я не призываю, но мне интересно: где наши "настоящие борцы за свободу"? Ау! Где вы? Где борцы за права человека, которые нам рассказывают, что "на самом деле" они "не против России", они "просто за свободу". Где же ваши пикеты у американского посольства? Что же вас там не видно? Скорее к американскому посольству. Студенты ВШЭ, ау, почему вас нет у американского посольства?" - заявил он.

Михеев отметил, что на самом деле на этом вся суть "идеологии" либералов и раскрывается.

"На самом деле нет никакой веры ни в какие свободы и принципы. Есть вера в США как в мирового хозяина, к которому было бы неплохо примазаться, с одной стороны, а второе - есть некая сектантская полурелигиозная вера в то, что там правда, надо, чтобы "все было как там", "по-другому невозможно" и так далее. Даже то, что там начались погромы, значит, и у нас должны быть. Если в Америке - значит, и здесь должно быть так, везде должно быть так", - отметил Михеев.

На размышления о том, могла бы Россия использовать в свою пользу расовый раскол в США, Михеев отрезал: вопрос не в том, могла бы или нет, а в том, что этот раскол там есть, и надо в первую очередь Штатам именно на это обратить внимание, а не размышлять о том, что же делает или сделает Россия.

Он также отметил, что либеральная прозападная оппозиция давно рассказывала о том, что в США "другие люди", что, мол 200-300 лет демократии вырастили "правильных граждан".

"Не то что вы, русские, не то что вы, граждане России, у которых "неправильная история", "неправильные традиции", "неправильное настоящее, прошлое и будущее тоже будет неправильным", потому что вы "неправильные все", посмотрите, как там", - сказал Михеев.

Он привёл самые распространённые приёмы оппозиционеров о том, как "прекрасно" всё в США.

"Там люди уважают право частной собственности" - мы видим это сегодня на экранах, "там уважают права человека" - это тоже видим, "уважают закон", что одни, что другие, "это не то, что вы, российское быдло", говорили они нам много раз.

"А на самом деле человек чем был, тем и остался. Внутренне естество не меняется", - подытожил Михеев.