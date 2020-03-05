"Не теряйте панику и не поддавайтесь самообладанию": Все рванули в политики

Автор:

Смолин Михаил

Наша жизнь становится делом человека бегущего, надеющегося куда-то добежать, что-то успеть за отмеренное ему время на земле. Не в смысле апостольского призыва "спешите делать добро", а в смысле "спешите делать успех": деньги, известность, карьеру. В "вечной" погоне за успешностью многие торопятся пробежать отпущенное им время как можно быстрее, не оборачиваясь, не глядя по сторонам и уж, упаси Бог, не останавливаясь. Движение не только постепенно заменяет саму жизнь, но и становится некоей самоцелью. Человек же, не прикладывающий сегодня все усилия к личному успеху, воспринимается сродни герою Достоевского князю Мышкину как чудаковатый идиот, выпавший из времени.

Современности свойственна какая-то странная самоуверенность. Каждый себя считает специалистом во всём — от футбола до политики. Не в последнюю очередь поэтому политика при демократии является не вполне профессией. Она привлекательна для людей с выносливыми ногами и большой самоуверенностью.

Самопровозглашённые политики

В наше время политиком называют всякого, кто пару минут назад заявил, что идёт в политику. Собственно, у нас становятся политиком, так же как "звёздами", после первого ролика в интернете.

Действительно, все вдруг рванули в политику. Ранее ничего не понимавшие в политике обыватели, ставшие известными в совершенно других сферах деятельности, внезапно ощутили в себе призвание к политической деятельности. После тайного всемилостивейшего пожалования администрацией президента в действительные статские политики они публично самопровозгласили себя политиками.

Думаю, что это одна из сложно уловимых парадоксальностей демократии — все граждане юридически равны и одновременно лично уверены, что являются умнейшими и самыми способными к руководству этими же людьми. На самом же деле, слегка перефразируя одного неглупого человека, можно сказать, что при демократии политика — это развлечение заурядных людей, которые в случае успеха приобретают значительность в глазах ещё более заурядных людей. Заурядность идущих в политику обывателей — то, что сразу же бросается в глаза.

В связи с этим массовым порывом вспоминается известное древнегреческое сравнение политики с огнём, к которому не следует подходить слишком близко, чтобы не обжечься, но и не стоит очень удаляться, чтобы не замёрзнуть.

Идущие в политику явно не боятся обжечься, а значит, стремятся погреться у политического предвыборного огня. То ли современная политика перестала быть опасна, а значит, власть ослабела и уже не способна испепелить своих конкурентов, то ли, что более реалистично, управляемая демократия стала настолько ручная, что сама формирует власти удобных соперников, которые не столько противники, сколько актёры, строго выполняющие указания режиссёра, ставящего республиканские политические спектакли.

Идущие в политику приветствуют тебя, избиратель!

Если относиться к политике с юмором и считать, что это искусство отыскивать проблемы, неверно их оценивать и решать их неподходящими способами, то те, кто "записался" в последнее время в политики, — это идеальные претенденты. Все они сделали себе имена не в политике, но являются людьми крепкими, жестоковыйными и самоуверенными.

Одни, как Алексей Нечаев и Александр Даванков, основатели парфюмерного бренда Faberlic, видимо, считают, что если их бизнес хорошо идёт, то его кроме монетизации ещё нужно и политизировать. И все те, кто покупал у них парфюмерную продукцию или модную одежду, пойдут и в знак благодарности проголосуют за них. Хотя лидеры "парфюмерной партии" и заявляют о том, что будут ориентироваться на городскую молодёжь, кажется, что и в этой среде вряд ли захотят путать свои симпатии к "кремам" и политику.

Основатели парфюмерного бренда надеются, что в знак благодарности покупатели их продукции отдадут за них свои голоса. Фото: Maria Moskvitsova / Shutterstock.com

Менее понятна логика Партии роста. Респектабельная партия предпринимателей, видимо, окончательно разочаровалась в своих собственных силах и решила обзавестись скандальной эстрадной "звездой". Но, инкорпорировав Шнура в свои ряды, нужно было тогда и переименоваться в Партию роста матерщины, так как единственное, чего собирается добиваться "ленинградец", — это легализация в стране мата.

На представлении партийному активу Шнуров сначала поприветствовал присутствующих жестом, который был чем-то средним между фашистской "зигой" и экзальтированным взмахом руки. А затем в короткой презентационной речи выдавил из себя несколько невнятных предложений: "Жизнь помаячила в виде Партии роста. Я вам пригожусь… внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее". Активу партии этого хватило с лихвой, и его быстро приняли в свои ряды.

Как-то американский президент Гарри Трумэн признался, что в детстве "хотел стать тапером в борделе или политиком. Разница, по правде сказать, небольшая". Возможно, Шнур идёт в политику с такими же мечтами — хотел быть певцом в борделе. А вот станет ли политиком? Посмотрим. Не хотелось бы только, чтобы отечественная политика после этого стала походить на бордель.

Станет ли Шнур политиком? Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

Не менее оригинальна для политики и новообразованная Партия прямой демократии. Её создал сооснователь игры World of Tanks Вячеслав Макаров. По всей видимости, он исходит из логики, похожей на логику Нечаева и Даванкова. Раз играют в его танчики, значит, будут с ним играть и в политику. IT-эксперты попробуют собрать игровой электорат — от коммунистов до либертарианцев.

На левом фланге пойдут бывший дипломат Платошкин со своим "Новым социализмом" и писатель Прилепин с движением "За правду". Платошкин практически не отличим от КПРФ, кроме фирменного хамоватого стиля подачи политической пропаганды. И его "новый" социализм ничем не будет отличаться от "старого". Просто в КПРФ не протолкнёшься, да и спойлерам живётся посытнее в предвыборные времена. Что касается Прилепина, то это странный вариант бывшего национал-большевика, по-анархистски влюблённого в революцию как своеобразную форму кровавого обновления, но с возрастом распробовавшего вкус буржуазной славы и тонко чувствующего возможности социального пиара. Бунтарская стилистика ("Долой Путина"), левацкая революционность ("Социализм — это такая штука, которую не дают. Её берут"), отношения с Навальным и либеральным бомондом ("Либерализм — не главный наш враг" из речи на съезде) создают эклектичный образ успешного русского писателя в стиле лево-народного Горького. "Правда" Прилепина, особенно в союзе с американским актёром Стивеном Сигалом и с укро-российским предпринимателем Бабаковым, побывавшем в составе почти всех партий, не сильно похожа на Русскую Истину. Прилепинская "правда" больше смахивает на социал-революционную отсебятину, чем на тысячелетнее Государство правды — Святую и Имперскую Россию.

Захар Прилепин тонко чувствует возможности социального пиара. Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

В современную политику рекрутируют айтишников, парфюмеров, писателей, бывших дипломатов, певцов. Похоже, что выборы в Госдуму будут меньше всего про политику, а будут эпатировать, заигрывать и обольщать русского избирателя.

Посмотрим после русских поправок в Конституцию, дадут ли прийти в политику русским людям. Россия должна устраиваться по-русски и в политической жизни тоже.