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"Не та Европа": В Италии признали крах идей Евросоюза
08 мая 2021, 10:05 • 138 • Политика
Спустя почти 30 лет после начала объединения европейских стран в единый Евросоюз приходится признать, что "европейская мечта" провалилась. Об этом во всеуслышание заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
В ходе круглого стола по вопросам занятости председатель правительства Италии Марио Драги высказал мнение, что внутри Евросоюза усиливается неравенство. Таким образом, главная цель - "сделать так, чтобы никто не оставался позади" - так и не была достигнута.
Слова Драги цитирует агентство ANSA.
При этом коронавирус вовсе не стал основным источником проблем. Итальянский политик напомнил, что и до пандемии общество Европы не было единым, а рынки труда оставались раздробленными.
В частности, отметил Драги, речь идёт о неравенстве среди поколений и полов, а также регионов.
В результате получилась совсем "не та Италия" и "не та Европа", какими они должны быть, признал итальянский премьер. Он также раскритиковал систему "двойных рынков", которые негативно влияют на положение молодёжи и женщин.
По словам Марио Драги, всё это тормозит развитие Евросоюза.
Марио Драги занял пост премьер-министра Италии в феврале 2021 года. Президент России Владимир Путин тогда направил новому итальянскому премьеру весьма тёплое поздравление, выразив надежду, что деятельность Драги "будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом".
Путин пожелал Драги "успехов в решении задач… доброго здоровья и благополучия".
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