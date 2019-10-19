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"Не строй из себя крутого и не будь дураком": Письмо Эрдогану Трамп писал "на коленке" - эксперт

19 октября 2019, 19:09  •  12 • В мире
Незадолго до того, как 9 октября Турция объявила о начале наступления в северо-восточной части Сирии против сил самообороны сирийских курдов, Трамп писал своему турецкому коллеге следующее: "Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будь крутым парнем. Не будь дураком!" По мнению политолога Владимира Брутера, создается впечатление, что президент США "писал письмо "на коленке".
Об этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований рассказал в беседе с Nation News.
Странный тон письма отметили в Анкаре.
"Мы ранее не видели, чтобы уровень отношений снижался настолько, чтобы такие письма получать, но американский народ сам это письмо оценил по достоинству - многие американцы в своих комментариях в соцсетях писали, что подобные письма неприемлемы", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Крайне необычным" назвали тон письма в Кремле. Потому неудивительно, что, как ранее сообщали СМИ, в Турции попросту выбросили послание американского лидера.
Владимир Брутер предположил, что письмо американского президента никто не редактировал. При этом обычно он отдает свои письма помощникам, которые приводят их "в человеческий вид". А в случае с письмом Эрдогану, Трамп, видимо, решил отправить его в тот самый момент, когда его и написал, не отдавая на проверку помощникам.
Что же до сообщений о том, что "Эрдоган письмо выкинул", то этого никто не видел. Вот если будет официальное заявление об этом, то тогда будет о чем говорить.
"Письмо написано в стиле, который иначе как хамским назвать нельзя. Вполне вероятно, что реакция Эрдогана была отрицательной. Я думаю, что Трамп постарался максимально на тормозах спустить санкции. Трамп понимает, что испортить сейчас отношения с Турцией равносильно опасности лично для него. Отношения он не восстановит, а на эту тему он уже не сядет, поскольку уже разрешил Эрдогану проводить операцию, а еще потому, что эта тема занята его оппонентами. И для Пенса с Помпео поездка в Анкару является очень важной. Если они не привезут результат, то ситуация для Трампа ухудшится", - сказал собеседник издания.
Напомним, Турция и США договорились на 120 часов приостановить военную операцию турок на севере Сирии. Это решение ранее объявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре было решено, что курдам дадут время, чтобы выйти из "зоны безопасности".
Тем не менее думать, что в Анкаре внезапно "всё забыли", не стоит. К тому же после прошедших переговоров с американцами турки вновь подчеркнули, что введённый 120-часовой буфер для вывода сил курдов не означает режима прекращения огня.
К слову, договорённости США и Турции не прожили и суток. Вопреки соглашению вооружённые силы Турции возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, что на северо-востоке страны.

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