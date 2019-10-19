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"Не строй из себя крутого и не будь дураком": Письмо Эрдогану Трамп писал "на коленке" - эксперт
19 октября 2019, 19:09 • 12 • В мире
Незадолго до того, как 9 октября Турция объявила о начале наступления в северо-восточной части Сирии против сил самообороны сирийских курдов, Трамп писал своему турецкому коллеге следующее: "Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будь крутым парнем. Не будь дураком!" По мнению политолога Владимира Брутера, создается впечатление, что президент США "писал письмо "на коленке".
Об этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований рассказал в беседе с Nation News.
Странный тон письма отметили в Анкаре.
"Крайне необычным" назвали тон письма в Кремле. Потому неудивительно, что, как ранее сообщали СМИ, в Турции попросту выбросили послание американского лидера.
Владимир Брутер предположил, что письмо американского президента никто не редактировал. При этом обычно он отдает свои письма помощникам, которые приводят их "в человеческий вид". А в случае с письмом Эрдогану, Трамп, видимо, решил отправить его в тот самый момент, когда его и написал, не отдавая на проверку помощникам.
Что же до сообщений о том, что "Эрдоган письмо выкинул", то этого никто не видел. Вот если будет официальное заявление об этом, то тогда будет о чем говорить.
Напомним, Турция и США договорились на 120 часов приостановить военную операцию турок на севере Сирии. Это решение ранее объявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре было решено, что курдам дадут время, чтобы выйти из "зоны безопасности".
Тем не менее думать, что в Анкаре внезапно "всё забыли", не стоит. К тому же после прошедших переговоров с американцами турки вновь подчеркнули, что введённый 120-часовой буфер для вывода сил курдов не означает режима прекращения огня.
К слову, договорённости США и Турции не прожили и суток. Вопреки соглашению вооружённые силы Турции возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, что на северо-востоке страны.
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