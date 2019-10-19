"Не строй из себя крутого и не будь дураком": Письмо Эрдогану Трамп писал "на коленке" - эксперт

Об этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований рассказал в беседе с Nation News.

Странный тон письма отметили в Анкаре.

"Мы ранее не видели, чтобы уровень отношений снижался настолько, чтобы такие письма получать, но американский народ сам это письмо оценил по достоинству - многие американцы в своих комментариях в соцсетях писали, что подобные письма неприемлемы", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Крайне необычным" назвали тон письма в Кремле. Потому неудивительно, что, как ранее сообщали СМИ, в Турции попросту выбросили послание американского лидера.

Владимир Брутер предположил, что письмо американского президента никто не редактировал. При этом обычно он отдает свои письма помощникам, которые приводят их "в человеческий вид". А в случае с письмом Эрдогану, Трамп, видимо, решил отправить его в тот самый момент, когда его и написал, не отдавая на проверку помощникам.

Что же до сообщений о том, что "Эрдоган письмо выкинул", то этого никто не видел. Вот если будет официальное заявление об этом, то тогда будет о чем говорить.

"Письмо написано в стиле, который иначе как хамским назвать нельзя. Вполне вероятно, что реакция Эрдогана была отрицательной. Я думаю, что Трамп постарался максимально на тормозах спустить санкции. Трамп понимает, что испортить сейчас отношения с Турцией равносильно опасности лично для него. Отношения он не восстановит, а на эту тему он уже не сядет, поскольку уже разрешил Эрдогану проводить операцию, а еще потому, что эта тема занята его оппонентами. И для Пенса с Помпео поездка в Анкару является очень важной. Если они не привезут результат, то ситуация для Трампа ухудшится", - сказал собеседник издания.

Напомним, Турция и США договорились на 120 часов приостановить военную операцию турок на севере Сирии. Это решение ранее объявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре было решено, что курдам дадут время, чтобы выйти из "зоны безопасности".

Тем не менее думать, что в Анкаре внезапно "всё забыли", не стоит. К тому же после прошедших переговоров с американцами турки вновь подчеркнули, что введённый 120-часовой буфер для вывода сил курдов не означает режима прекращения огня.

К слову, договорённости США и Турции не прожили и суток. Вопреки соглашению вооружённые силы Турции возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, что на северо-востоке страны.