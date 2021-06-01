"Не строим иллюзий": Лавров рассказал, чего ждать от встречи Путина и Байдена

Москва не ждёт прорыва и исторических решений от саммита Путина и Байдена, заявил глава МИД России Лавров. "Мы не строим иллюзий", - отметил министр.

В Кремле нет иллюзий по поводу возможных "прорывов" в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом в Женеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что личная встреча двух лидеров ядерных держав - это, безусловно, важно и полезно и должно всячески поощряться. Тем не менее не стоит ждать от саммита каких-то исторических судьбоносных решений. Лидеры просто обменяются мнениями об угрозах, которые видит каждая из сторон.

Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы,

- подчеркнул глава МИД России на пресс-конференции в Москве.

Лавров добавил, что участившиеся в последнее время военные учения НАТО вблизи границ России не сильно способствуют нормальному диалогу и сотрудничеству.