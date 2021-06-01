|
"Не строим иллюзий": Лавров рассказал, чего ждать от встречи Путина и Байдена
01 июня 2021, 19:50 • 103 • Политика
Москва не ждёт прорыва и исторических решений от саммита Путина и Байдена, заявил глава МИД России Лавров. "Мы не строим иллюзий", - отметил министр.
В Кремле нет иллюзий по поводу возможных "прорывов" в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом в Женеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что личная встреча двух лидеров ядерных держав - это, безусловно, важно и полезно и должно всячески поощряться. Тем не менее не стоит ждать от саммита каких-то исторических судьбоносных решений. Лидеры просто обменяются мнениями об угрозах, которые видит каждая из сторон.
- подчеркнул глава МИД России на пресс-конференции в Москве.
Лавров добавил, что участившиеся в последнее время военные учения НАТО вблизи границ России не сильно способствуют нормальному диалогу и сотрудничеству.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 01:40
|
30 мая 2021, 02:45
|
31 мая 2021, 01:40
|
29 мая 2021, 06:35
|
31 мая 2021, 07:10
|
27 мая 2021, 08:45
|
26 мая 2021, 01:35