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"Не строим иллюзий": Лавров рассказал, чего ждать от встречи Путина и Байдена

01 июня 2021, 19:50  •  103 • Политика
Москва не ждёт прорыва и исторических решений от саммита Путина и Байдена, заявил глава МИД России Лавров. "Мы не строим иллюзий", - отметил министр.
В Кремле нет иллюзий по поводу возможных "прорывов" в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом в Женеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что личная встреча двух лидеров ядерных держав - это, безусловно, важно и полезно и должно всячески поощряться. Тем не менее не стоит ждать от саммита каких-то исторических судьбоносных решений. Лидеры просто обменяются мнениями об угрозах, которые видит каждая из сторон.
Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы,
- подчеркнул глава МИД России на пресс-конференции в Москве.
Лавров добавил, что участившиеся в последнее время военные учения НАТО вблизи границ России не сильно способствуют нормальному диалогу и сотрудничеству.

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