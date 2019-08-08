"Не стреляйте в свой народ": Атамбаев обвинил силовиков в применении боевого оружия

По словам бывшего киргизского лидера, власти "пытаются заставить замолчать народ", а для этого готовы даже расстрелять мирных граждан. Атамбаев уверен, что во время штурма силовики из спецназа "Альфа" применяли не только резиновые пули, но даже боевое оружие с лазерным прицелом.

"Обратиться хочу к силовиками, чтобы они не стреляли в собственный народ. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это плохо кончится. Вы сами не стреляйте", - цитирует слова Атамбаева портал Kloop.

Обращаясь к действующим властям страны, Атамбаев призвал их "одуматься", добавив, что киргизский народ никогда не будет жить на коленях. "Мы - колхозные бараны", - заключил экс-президент.

Напомним, в Киргизии в среду, 7 августа, началась спецоперация по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Первыми о работе силовиков сообщили сторонники бывшего президента.

Высказались и следователи. В отношении Атамбаева проводится расследование, его подозревают в коррупционной деятельности. Впрочем, сам Атамбаев с подобными обвинениями не согласен. Более того, ранее он открыто заявил: если начнется силовая операция со штурмом, он намерен защищаться.

По данным Минздрава республики, к настоящему моменту число пострадавших в ходе операции силовиков достигло 43 человек. Погибший один – это спецназовец, участвовавший в штурме резиденции Алмазбека Атамбаева.