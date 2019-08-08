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"Не стреляйте в свой народ": Атамбаев обвинил силовиков в применении боевого оружия
08 августа 2019, 08:24 • 91 • В мире
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам, которые штурмовали его резиденцию, с призывом не применять боевое оружие. "Не стреляйте в свой народ", - заявил он в обращении.
По словам бывшего киргизского лидера, власти "пытаются заставить замолчать народ", а для этого готовы даже расстрелять мирных граждан. Атамбаев уверен, что во время штурма силовики из спецназа "Альфа" применяли не только резиновые пули, но даже боевое оружие с лазерным прицелом.
"Обратиться хочу к силовиками, чтобы они не стреляли в собственный народ. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это плохо кончится. Вы сами не стреляйте", - цитирует слова Атамбаева портал Kloop.
Обращаясь к действующим властям страны, Атамбаев призвал их "одуматься", добавив, что киргизский народ никогда не будет жить на коленях. "Мы - колхозные бараны", - заключил экс-президент.
Напомним, в Киргизии в среду, 7 августа, началась спецоперация по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Первыми о работе силовиков сообщили сторонники бывшего президента.
Высказались и следователи. В отношении Атамбаева проводится расследование, его подозревают в коррупционной деятельности. Впрочем, сам Атамбаев с подобными обвинениями не согласен. Более того, ранее он открыто заявил: если начнется силовая операция со штурмом, он намерен защищаться.
По данным Минздрава республики, к настоящему моменту число пострадавших в ходе операции силовиков достигло 43 человек. Погибший один – это спецназовец, участвовавший в штурме резиденции Алмазбека Атамбаева.
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