"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН

Международный трибунал ООН в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе. Как анонсировал в апреле уже экс-президент Украины Петр Порошенко, трибунал якобы обяжет Россию "освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия Москвы будут признаны неправомерными".

При этом, судя по нынешним заявлениям представителей украинского МИД, они готовятся к худшему. В частности, замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинцам не стоит сразу паниковать, если решение будет сформулировано не так, как ожидалось. На странице в Facebook она отметила, что если трибунал решит, что нет оснований для определения временных мер, "это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков".

При этом она призвала граждан отказаться от ставшей привычной традиции искать "зраду". "Надо осознавать, формулировки трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу и сразу искать "зраду", - пояснила она.

Решение Международного трибунала по морскому праву будет оглашено в Гамбурге в 12:00 по местному времени.

Российская сторона не примет участия в слушаниях по делу об украинских моряках, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе. Как ранее подчеркнули российские дипломаты, у ITLOS нет юрисдикции для рассмотрения иска, который подала Украина. Кроме того, Киев пытается поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу.

Моряки

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты 16 моряков, оставив постановления Лефортовского суда Москвы об аресте нарушителей госграницы без изменений.

Аналогичные ходатайства еще одной, последней восьмерки будут рассмотрены 27 мая. Заседания проходят в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора, заинтересованного в сохранении тайны следствия и обеспечении безопасности участников процесса, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак уже публично заявил, что украинских моряков нельзя было посылать в Керченский пролив.

"Не надо было подвергать моряков такой опасности", - указал он и добавил, что уточнит, на каких основаниях моряки оказались в такой ситуации, у командующего военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко.

Он добавил, что у ВМС Незалежной "не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать".

Провокация

Россия обвиняет 24 украинских моряка в незаконном пересечении границы. В ноябре прошлого года российские пограничники задержали три украинских судна и их экипажи.

25 ноября три судна нарушили границу России, несмотря на предупреждения, они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря нашей страны и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Фото: Globallookpress

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.

В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Он отметил, что она была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.