"Не стоит совать сюда свой нос": Эстония назвала Россию врагом и тут же вспомнила про НАТО

Луйк признал, что Эстония намного меньше и слабее России, но на этот случай есть силы НАТО, которые должны защитить республику.

Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос. Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся с очень важной целью - защитить Эстонию, - отметил чиновник.

Напомним, что прибалтийские страны регулярно заявляют о возможной "российской агрессии", хотя Москва ни разу не осуществляла в их отношении каких-либо враждебных действий. При этом Эстония, Латвия и Литва сами проводят откровенную антироссийскую политику и часто осуществляют выпады против своего соседа. К примеру, недавно латвийский депутат представил карту раздела России, предложив разорвать страну на части и раздать её территории.