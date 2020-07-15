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"Не стоит совать сюда свой нос": Эстония назвала Россию врагом и тут же вспомнила про НАТО
15 июля 2020, 16:00 • 41 • Политика
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая перед новобранцами, назвал Россию врагом, который угрожает Прибалтике, и тут же вспомнил про НАТО.
Луйк признал, что Эстония намного меньше и слабее России, но на этот случай есть силы НАТО, которые должны защитить республику.
Напомним, что прибалтийские страны регулярно заявляют о возможной "российской агрессии", хотя Москва ни разу не осуществляла в их отношении каких-либо враждебных действий. При этом Эстония, Латвия и Литва сами проводят откровенную антироссийскую политику и часто осуществляют выпады против своего соседа. К примеру, недавно латвийский депутат представил карту раздела России, предложив разорвать страну на части и раздать её территории.
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