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"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Путина на G20 не нашлось места для встречи с Зеленским
24 июня 2019, 02:54 • 127 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на саммите "Большой двадцатки", который состоится в Осаке в конце июня, встреча Владимира Путина с украинским лидером Зеленским не запланирована. "Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом", - иронизируют в Сети по этому поводу.
О том, что в Осаке может пройти встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, 23 июня сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. А несколькими днями ранее о том, что начата подготовка к встрече президентов России и Украины, рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Все эти разговоры перечеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В интервью РИА Новости он заявил, что в графике российского лидера такой встречи не значится.
К слову, Украина членом "большой двадцатки" не является, Зеленского пригласили в Осаку только потому, что на саммите будет идти речь об украинских проблемах.
Речь идет об истории, приключившейся с лидером "Батькивщины" в 2017 году. Как тогда сообщило, ссылаясь на источник, издание BBC-Украина, экс-премьер Украины после молитвенного завтрака, проходившего в Вашингтоне, якобы поджидала Трампа у туалета. После этого президент США удостоил Тимошенко непродолжительной беседы в небольшом офисе.
Фото: Twitter/Юлия Витязева
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