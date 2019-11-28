"Не стоит наводить тень на плетень": В России дали ответ на заявление четырёх стран по Азовскому морю

Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, а также уважать суверенитет, территориальную целостность, единство и независимость Украины. Российские депутаты и сенаторы ответили на "пламенный призыв" министров из четырёх стран.

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, проходит в соответствии со всеми международными стандартами и нормами. Украинским кораблям, если они следуют правилам, никто не препятствует. Депутат посоветовал Киеву "не транслировать лживые тезисы и заявления".

В свою очередь российский сенатор Ольга Ковитиди расценила заявление по Азовскому морю как политический популизм. Она отметила, что более продуктивным бы стало исполнение Украиной её обязательств по Минским соглашениям и разведению сил в Донбассе.

А сенатор Сергей Цеков указал, что строгая очередность прохождения кораблей через пролив установлена по вполне объективным причинам - пролив мелководный и сложный для прохода.