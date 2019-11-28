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"Не стоит наводить тень на плетень": В России дали ответ на заявление четырёх стран по Азовскому морю

28 ноября 2019, 07:39  •  123 • Политика
В России ответили на призыв четырёх стран к Москве по Азовскому морю. "Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", - сказал российский сенатор Сергей Цеков.
Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, а также уважать суверенитет, территориальную целостность, единство и независимость Украины. Российские депутаты и сенаторы ответили на "пламенный призыв" министров из четырёх стран.
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, проходит в соответствии со всеми международными стандартами и нормами. Украинским кораблям, если они следуют правилам, никто не препятствует. Депутат посоветовал Киеву "не транслировать лживые тезисы и заявления".
В свою очередь российский сенатор Ольга Ковитиди расценила заявление по Азовскому морю как политический популизм. Она отметила, что более продуктивным бы стало исполнение Украиной её обязательств по Минским соглашениям и разведению сил в Донбассе.
А сенатор Сергей Цеков указал, что строгая очередность прохождения кораблей через пролив установлена по вполне объективным причинам - пролив мелководный и сложный для прохода.
"Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", - цитирует политика РИА Новости.

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