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"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу

16 ноября 2021, 01:55  •  133 • Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям Украины. Политтехнолог Марат Баширов коротко перевёл сказанное в специальном документе на с казённого на простой русский язык.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса. По мнению экспертов, Москва таким образом посылает Киеву очень чёткий сигнал. В том числе на тему высказался политолог Марат Баширов. В личном телеграм-канале "Политджойстик" он написал:
Президент Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ЛНР и ДНР. Ясное предупреждение о том, что не стоит Киеву рисковать с военными операциями: где гуманитарная, там и иная поддержка может быть оказана.
Кроме того, Марат Баширов добавил, что упомянутым специальным указом Владимир Путин дал возможность активно развивать бизнес в ЛДНР и выходить без пошлин и количественных ограничений на рынок России.
У Белоруссии таких привилегий нет. Реальное выравнивание для предпринимательства. С учётом того, что гражданин России, живущий в ЛДНР и ведущий бизнес в этих республиках, может регистрировать одну фирму там, другую в России и получать таким образом отличную возможность работать на обоих рынках. Плюс президент Путин поручил унифицировать сертификаты на товары, что снимает уже внутрироссийские препоны, и скоро мы сможем увидеть в гипермаркетах продукты с надписью "произведено в ЛНР (ДНР), - объяснил эксперт.
У предпринимателей России появилась прекрасная возможность вкладываться в ЛДНР, причём делать это на основании указа Владимира Путин, добавил Баширов:
"Можно много кооперационных цепочек создать с хорошей нормой прибыли", - сказал эксперт.

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