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"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 01:55 • 133 • Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям Украины. Политтехнолог Марат Баширов коротко перевёл сказанное в специальном документе на с казённого на простой русский язык.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса. По мнению экспертов, Москва таким образом посылает Киеву очень чёткий сигнал. В том числе на тему высказался политолог Марат Баширов. В личном телеграм-канале "Политджойстик" он написал:
Кроме того, Марат Баширов добавил, что упомянутым специальным указом Владимир Путин дал возможность активно развивать бизнес в ЛДНР и выходить без пошлин и количественных ограничений на рынок России.
У предпринимателей России появилась прекрасная возможность вкладываться в ЛДНР, причём делать это на основании указа Владимира Путин, добавил Баширов:
"Можно много кооперационных цепочек создать с хорошей нормой прибыли", - сказал эксперт.
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