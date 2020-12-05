"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России

Речь идёт о трёх вооружённых людях, которые пытались незаконно попасть на территорию России с Украины. Когда российские пограничники приступили к задержанию нарушителей, те открыли огонь. Сотрудники пограничной службы были вынуждены открыть ответный огонь. В результате один нарушитель погиб, двое успели вернуться обратно на территорию Украины.

Дандыкин отметил, что украинцы могли быть обычными контрабандистами. Однако не исключено, что это была попытка украинских властей прощупать российскую границу.

Можно констатировать, что Украина в полной мере не контролирует границу. А мы свою границу контролируем, поэтому очевидно, что если хотят что-то прощупать, то не стоит этого делать ни втроем, ни вдесятером, ни даже ротой, - пояснил эксперт порталу Nation News.

Отметим, что позже украинские пограничники, которые случайно или намеренно пропустили нарушителей со своей стороны, выразили желание осмотреть место происшествия. Для этого они инициировали встречу с представителями российского ведомства.