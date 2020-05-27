|
"Не стоит дёргаться": Российский генерал рассказал, как бороться с самолётами-разведчиками США
27 мая 2020, 17:55 • 34 • Политика
ВВС США могут увеличить интенсивность полётов самолётов-разведчиков вдоль границ России, чтобы компенсировать свой выход из Договора по открытому небу (ДОН). Такое мнение в среду высказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
До недавнего времени разведывательные полёты были разрешены в рамках договора. Теперь же американцам придётся приложить дополнительные усилия для сбора разведданных. Горбенко выразил уверенность, что после выхода США из ДОНа активность американских самолётов-разведчиков возрастёт. Впрочем, рассчитывать на "лёгкую прогулку" не стоит, поскольку российская авиация будет всячески препятствовать шпионажу.
К примеру, российские лётчики могут применить метод борьбы, который использовался ещё в советские годы. Российский истребитель подлетает под "брюхо" американского разведчика, перекрывая обзор его приборам наблюдения.
Ранее США заявили о выходе из Договора по открытому небу под предлогом того, что Москва якобы не соблюдает соглашение. Точно так же до этого США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва в ответ заявила, что США и их союзники сами нарушали ДОН, а обвинения в адрес России - попытка скрыть эти нарушения.
Договор по открытому небу действует с 2002 года. Он разрешает полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью соглашения является повышение взаимного доверия и взаимный контроль за военной деятельностью.
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 19:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
22 мая 2020, 02:55
|
26 мая 2020, 09:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
23 мая 2020, 05:55
|
21 мая 2020, 07:20