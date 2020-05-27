"Не стоит дёргаться": Российский генерал рассказал, как бороться с самолётами-разведчиками США

До недавнего времени разведывательные полёты были разрешены в рамках договора. Теперь же американцам придётся приложить дополнительные усилия для сбора разведданных. Горбенко выразил уверенность, что после выхода США из ДОНа активность американских самолётов-разведчиков возрастёт. Впрочем, рассчитывать на "лёгкую прогулку" не стоит, поскольку российская авиация будет всячески препятствовать шпионажу.

К примеру, российские лётчики могут применить метод борьбы, который использовался ещё в советские годы. Российский истребитель подлетает под "брюхо" американского разведчика, перекрывая обзор его приборам наблюдения.

Конечно, это не совсем на 100% безопасный манёвр, но очень эффективный, так что американцам не стоит дёргаться, - рассказал генерал в разговоре с РИА Новости.

Ранее США заявили о выходе из Договора по открытому небу под предлогом того, что Москва якобы не соблюдает соглашение. Точно так же до этого США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва в ответ заявила, что США и их союзники сами нарушали ДОН, а обвинения в адрес России - попытка скрыть эти нарушения.