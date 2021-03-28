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"Не стоило Ельцину той дурью маяться": Сатановский намекнул России на "превентивные меры"
28 марта 2021, 15:50 • 75 • Политика
Политолог Евгений Сатановский намекнул на то, что власти России, по примеру Израиля в 1967 году, должны пойти на жёсткие превентивные меры после слов киевского политика о выселении из Крыма всех граждан России. Он отметил, что в нынешней ситуации, когда России приходится ото всех защищаться, виноват первый президент страны: "Не стоило Ельцину той дурью маяться..."
Евгений Сатановский считает, что главным виновником нынешних внешнеполитических проблем России был Борис Ельцин. "Не стоило Ельцину той дурью маяться, которая в итоге к нынешнему состоянию дел привела", - написал эксперт в своём Телеграм-канале.
Но раз уж так сложилось, необходимо более жёстко отвечать на вызовы и особенно оскорбления, звучащие из-за рубежа, считает Сатановский. Он настаивает на том, что нельзя терпеть "издевательства над терпением отечественного населения".
- отметил политолог.
Он привёл в качестве примера события Шестидневной войны, когда в 1967 году Израиль, вопреки всем советам и рекомендациям Соединённых Штатов, пошёл на превентивные меры и немало от этого выиграл.
Таким образом Сатановский отреагировал на скандальное заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, который пригрозил депортировать из Крыма полмиллиона граждан РФ.
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