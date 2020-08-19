"Не стесняйтесь выводить вооружённые силы": Лукашенко отдал приказ белорусским военным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ Госпогранкомитету страны усилить охрану границы, чтобы не пропустить на территорию государства боевиков и оружие. Это произошло по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.

Помимо этого, Лукашенко поручил министерству обороны отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы, а также их возможные замыслы. Президент велел военным не стесняться и выводить вооружённые силы на направления войск НАТО.

Напомним, что именно Литва и Польша стали координационными центрами белорусских оппозиционеров. В Польше находится автор Telegram-канала NEXTA, который подбивает белорусов выходить на улицы и участвовать в беспорядках и стычках с правоохранителями. Также он периодически вбрасывает фейки, чтобы сохранять накал страстей в стране. А в Литве находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сначала сбежала из страны, а теперь претендует на роль национального лидера.