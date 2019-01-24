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"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам

24 января 2019, 14:24  •  405 • Политика
Москва предостерегла оппозицию Венесуэлы, которая восстала против законно избранного президента страны Николаса Мадуро, от госпереворота. Российские дипломаты призвали здравомыслящих политиков Венесуэлы не становиться "пешками в чужой шахматной игре". Сам Мадуро, назвавший своего оппонента Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером, марионеткой США. В России иносказательно дали по рукам бунтующей оппозиции, указав, что создание в Венесуэле двоевластия приведет к хаосу.
Российский МИД выступил с осуждением венесуэльской оппозиции подвергнуть сомнению легитимность действующего лидера страны Николаса Мадуро. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, "здравомыслящим венесуэльским политикам", выступающим против Мадуро, не стоит "становиться пешками в чужой шахматной игре".
В Москве указали на легитимность избранного лидера Николаса Мадуро, несмотря на то, что накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
"Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", — сказали в МИД.
В Кремле на этот счет заявили, что внимательно следят за ситуацией. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия считает попытку узурпации верховной власти в Венесуэле "противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права".
В Москве указали, что считают подобное вмешательство недопустимым и способным иметь весьма негативные последствия.
"Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными", - подчеркнул он, передает РИА Новости.
"Мировой" протест
23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Власти США и еще более 10 стран признали Гуайдо легитимным главой государство.
В поддержку венесуэльской оппозиции выступали США, Канада, а также Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Панама, Парагвай, Чили, Эквадор, Гондурас, выказывали солидарность в ЕС. Также список пополнила Грузия.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем правительство США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
В поддержку избранного президента Мадуро ранее высказались представители России, Турции, Кубы, Мексики и Уругвая.
Китай призвал к миропорядку
Китай призвал все стороны конфликта в Венесуэле разрешить все мирным путем, однако без иностранного вмешательства. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.
"Китай поддерживает правительство Венесуэлы в их усилиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости", - приводит РИА Новости заявление представителя Пекина.
Стоит отметить, что Китай, как и Россия, инвестировал в Венесуэлу, богатую природными ископаемыми, но имеющую очень нестабильное экономическое положение. Пекин стал лидером по количеству вложений в южноамериканское государство.
В Сети часто обсуждается, что Россия "по старой дружбе" и по политическим мотивам продолжает инвестировать в столь шаткую страну большие суммы денег.
Но на практике получается, что главный кредитор Венесуэлы в последние годы - не Россия, а Китай, который очень внимательно подходит к выбору вложения своего капитала.
Около недели назад в Венесуэле почти одновременно с российской была делегация из Китая. В рамках визита обсуждалось предоставление нового кредита на $5 млрд и "стратегическое соглашение" по золотодобыче.
Венесуэла станет Сирией-2? Право на применение вооружённых сил за рубежом у России есть
Тогда же в декабре прошлого года по итогам визита в Москву Николаса Мадуро сообщил о согласии России прогарантировать инвестиции в нефтянку на $5 млрд и вложить $1 млрд в горнорудные отрасли, прежде всего – в золодобычу.
Мнение экспертов
Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что Николасу Мадуро следует отстоять свое право на власть. По его словам, если законный президент Венесуэлы "будет жевать сопли", он дождётся "судьбы Януковича".
Таким образом, Коротченко проводит параллели с украинским майданом, который чуть было не стоил жизни президенту страны Виктору Януковичу.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что помогать Венесуэле необходимо решением её социально-экономических проблем, сотрудничая с этой страной, а не устраивать ей блокаду, как делает Дональд Трамп. Сенатор также отметил, что заявления американских властей необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, и поставил её в один ряд с Ливией и Ираком, которые также столкнулись с большими проблемами из-за аналогичных действий США.
Политолог Анатолий Вассерман выразил надежду, что американский "обкатанный механизм госпереворотов" потерпит в Венесуэле неудачу. "Я желаю Мадуро успехов", - подчеркнул российский публицист.

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