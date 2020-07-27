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"Не сработает": Баранец оценил британскую методичку по вербовке "влиятельных лиц" России

27 июля 2020, 20:05  •  36 • Политика
Британских чиновников учат вербовать "влиятельных лиц" в России по инструкции от комитета по разведке. "Это говорит о некой умственной неполноценности английской разведки и непонимании сути российской души", - считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Британским чиновникам объяснили, как правильно вербовать "дружественных влиятельных лиц". В официальном докладе комитета по разведке говорится о том, что такими методами собираются бороться с "российской дезинформацией", пишет The Telegraph. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Как эксперт по информационным войнам, который много лет погружён в эту тему, он отмечает, что по части антироссийской пропаганды Англия играет роль одной из самых злых и самых вонючих пристяжных болонок США. При этом всё делается с типичным английским невежеством. То есть когда Россию в чём-то обвиняют, то англичане не представляют доказательств.
"В целом английская идеологическая информационная машина нацелена на то, чтобы всячески обхаять Россию, чтобы подгавкивать США, чтобы обвинять её в различных грехах", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Особенно его поражает наивность англичан, которые считают, что их разведка, размножив какую-то там инструкцию, сможет завербовать необходимое количество российских предателей, которые будут лить воду на их мельницу. Разведка - это такой инструмент: если он серьёзный, то никогда не объявляет миру о своих намерениях и тем более не светит такими инструкциями.
"Это говорит о некой умственной неполноценности английской разведки и непонимании сути российской души", - отмечает военный эксперт.
По его мнению, надо быть очень недалёкими людьми, чтобы верить в то, что после объявления об этой инструкции жители России толпами побегут к английскому посольству и будут предлагать свои услуги по продаже российских политических, военных или экономических секретов. При этом Баранец с сожалением отмечает, что гораздо эффективнее в этом плане работает банальный подкуп.
"Я со знанием дела хочу сделать заявление, что самым популярным средством английской разведки являются вовсе не инструкции, не положения, не объявления и так далее. Англичане умеют очень тонко засовывать в рот российских граждан фунты стерлингов, и из десяти один человек, которого вербуют таким образом, всё-таки начинает подкачивать английскую разведку в России достаточно конфиденциальной информацией", - подчеркнул военный эксперт.

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