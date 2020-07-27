Британским чиновникам объяснили, как правильно вербовать "дружественных влиятельных лиц". В официальном докладе комитета по разведке говорится о том, что такими методами собираются бороться с "российской дезинформацией", пишет The Telegraph. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Как эксперт по информационным войнам, который много лет погружён в эту тему, он отмечает, что по части антироссийской пропаганды Англия играет роль одной из самых злых и самых вонючих пристяжных болонок США. При этом всё делается с типичным английским невежеством. То есть когда Россию в чём-то обвиняют, то англичане не представляют доказательств.

"В целом английская идеологическая информационная машина нацелена на то, чтобы всячески обхаять Россию, чтобы подгавкивать США, чтобы обвинять её в различных грехах", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Особенно его поражает наивность англичан, которые считают, что их разведка, размножив какую-то там инструкцию, сможет завербовать необходимое количество российских предателей, которые будут лить воду на их мельницу. Разведка - это такой инструмент: если он серьёзный, то никогда не объявляет миру о своих намерениях и тем более не светит такими инструкциями.

"Это говорит о некой умственной неполноценности английской разведки и непонимании сути российской души", - отмечает военный эксперт.

По его мнению, надо быть очень недалёкими людьми, чтобы верить в то, что после объявления об этой инструкции жители России толпами побегут к английскому посольству и будут предлагать свои услуги по продаже российских политических, военных или экономических секретов. При этом Баранец с сожалением отмечает, что гораздо эффективнее в этом плане работает банальный подкуп.