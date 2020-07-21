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"Не спешите смеяться": Диагноз Меркель скрыть было невозможно уже тогда?

21 июля 2020, 12:00  •  204 • В мире
На днях громко в прессе прозвучало безапелляционное утверждение профессора Игоря Гундарова о проказе у экс-лидера Украины Виктора Ющенко. По его словам, этим заболеванием может страдать и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Примечательно, что год назад после серии внезапной дрожи у Меркель, которую скрыть было невозможно - политик была на публике во время приступов, - уже звучал подобный диагноз от другого специалиста. "Может быть и проявлением... проказы. Не спешите смеяться", - отмечал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.
"Ленивая смерть" - так ещё в обиходе называют проказу, или лепру. Именно об этом заболевании в последние дни стали говорить всё больше из-за интервью профессора Игоря Гундарова. Он уже несколько лет утверждает, что среди высокопоставленных политиков и даже мировых лидеров "блуждает" эта зараза.
По его словам, переносчиком инфекции мог быть экс-президент Украины Виктор Ющенко. Но особо опасно, подчёркивает специалист, что Ющенко мог заразить и других политиков. К примеру, канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Опасность проказы в том, что у неё долгий инкубационный период, а значит, человек даже может не знать, что он заражён. Одним из симптомов того, что лепра и у Меркель, отмечал Гундаров, является её дрожь.
Напомним, что год назад мировые СМИ переполошила серия приступов дрожи, которые наблюдались у фрау Меркель, впервые это проявилось на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Камеры засняли, как во время официальной встречи Меркель буквально трясло.
Интересно, что о том, что у канцлера ФРГ проказа, говорилось буквально сразу же. Такую версию выдвинул председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв. В беседе с "КП" он отмечал, что у Меркель очевидны серьёзные проблемы со здоровьем, которые уже нельзя скрывать.
"Это может быть все что угодно, включая, например, опухоль мозга. А может быть и проявлением... проказы. Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко и его окружению. Передаётся проказа через объятия (если точнее, через выделения из носа и рта во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечение)", - отмечал он.
С выводами вышеуказанных экспертов можно соглашаться или не соглашаться, примечательно, что они оба пришли в своих рассуждениях к одному и тому же диагнозу.
Впрочем, ни тогда, ни сейчас официально о недуге Меркель так ничего не раскрыто. Берлин прикрылся формулировкой, что у канцлера было обезвоживание.

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