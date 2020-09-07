"Не спасут ни танки, ни вертолёты": Российские войска в Сирии уничтожат США за 40 секунд

После инцидента в Сирии, когда американские военные в очередной раз устроили гонки, мешая российской бронетехнике, США пообещали отомстить за нескольких военнослужащих, которые пострадали, когда их машину протаранил русский БТР.

Портал Avia.pro отмечает, что российская армия была вынуждена подготовить ответ американцам, если те попытаются напасть. Так, на авиабазе в городке Камышлы размещены оперативные тактические ракетные комплексы "Искандер", пишут авторы заметки. "Искандеры" способны запускать ракеты, которые будут преодолевать больше двух километров в секунду. Следовательно, понадобится всего 40 секунд, чтобы они достигли нападающих. И даже если солдаты США попытаются скрыться, то у них всё равно не будет шансов.

Специалист портала считает, что Россия равнодушна к тому, кем бойцы американской армии возомнили себя в Сирии.

"Если в США хотят отомстить за своих товарищей, то не спасут ни танки, ни вертолёты - у России в Сирии достаточно средств для того, чтобы очистить от американского присутствия половину Ближнего Востока всего лишь за несколько часов", - отметил он.