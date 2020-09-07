Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
Главная / Политика

"Не спасут ни танки, ни вертолёты": Российские войска в Сирии уничтожат США за 40 секунд

07 сентября 2020, 13:40  •  23 • Политика
Российские войска в Сирии уничтожат США за 40 секунд, если те попытаются напасть. "Не спасут ни танки, ни вертолёты", - считает эксперт.
После инцидента в Сирии, когда американские военные в очередной раз устроили гонки, мешая российской бронетехнике, США пообещали отомстить за нескольких военнослужащих, которые пострадали, когда их машину протаранил русский БТР.
Портал Avia.pro отмечает, что российская армия была вынуждена подготовить ответ американцам, если те попытаются напасть. Так, на авиабазе в городке Камышлы размещены оперативные тактические ракетные комплексы "Искандер", пишут авторы заметки. "Искандеры" способны запускать ракеты, которые будут преодолевать больше двух километров в секунду. Следовательно, понадобится всего 40 секунд, чтобы они достигли нападающих. И даже если солдаты США попытаются скрыться, то у них всё равно не будет шансов.
Специалист портала считает, что Россия равнодушна к тому, кем бойцы американской армии возомнили себя в Сирии.
"Если в США хотят отомстить за своих товарищей, то не спасут ни танки, ни вертолёты - у России в Сирии достаточно средств для того, чтобы очистить от американского присутствия половину Ближнего Востока всего лишь за несколько часов", - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
07 сентября 2020, 01:45
Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету
07 сентября 2020, 10:00
Вучич созвонился с Москвой после скандала со стульями. Что ответил Лавров
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
07 сентября 2020, 08:10
"Украина принесла цивилизацию в Россию": Министр обратился к "заробитчанам"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
07 сентября 2020, 09:05
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
07 сентября 2020, 05:25
Уловка экс-канцлера ФРГ, как моментально обезоружить противника: Не каждый знал эту х...
07 сентября 2020, 09:05
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.