"Не союзник": Военный эксперт обрек отношения России и Турции

"Мы не можем быть союзниками с Турцией ни в каком плане. Союзник - это когда заключен договор о взаимной помощи в случае войны. Турция является членом НАТО. А блок НАТО считает Россию своим потенциальным противником. Поэтому какими мы можем быть союзниками с Турцией? Потом, у нас нет общей границы с Турцией, об этом тоже надо помнить. Поэтому мы не союзники с Турцией, мы партнёры", - пояснил эксперт.

При этом, считает Литовкин, у России нет никаких недоговорок в отношениях с Турцией.

"У нас нет недоговорок с Турцией. Эрдоган для того и прилетел в Москву, чтобы не было недоговорок, чтобы было всё ясно и просто", - пояснил он, призвав "не гадать на кофейной гуще".