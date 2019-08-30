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"Не союзник": Военный эксперт обрек отношения России и Турции

30 августа 2019, 23:09  •  37 • Политика
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал Царьграду заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о переговорах по поводу поставки Су-57 Россией.
"Мы не можем быть союзниками с Турцией ни в каком плане. Союзник - это когда заключен договор о взаимной помощи в случае войны. Турция является членом НАТО. А блок НАТО считает Россию своим потенциальным противником. Поэтому какими мы можем быть союзниками с Турцией? Потом, у нас нет общей границы с Турцией, об этом тоже надо помнить. Поэтому мы не союзники с Турцией, мы партнёры", - пояснил эксперт.
При этом, считает Литовкин, у России нет никаких недоговорок в отношениях с Турцией.
"У нас нет недоговорок с Турцией. Эрдоган для того и прилетел в Москву, чтобы не было недоговорок, чтобы было всё ясно и просто", - пояснил он, призвав "не гадать на кофейной гуще".

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