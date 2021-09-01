"Не совсем корректно": В посольстве Белоруссии опровергли подписание карт по интеграции

Посольство Белоруссии в России уточнило заявления посла о готовности на встрече президентов подписать дорожные карты по интеграции.

В посольстве Белоруссии в России подчеркнули, что СМИ "не совсем корректно" интерпретировали заявление посла в России Владимира Семашко о намерении лидеров стран подписать все дорожные карты об интеграции в рамках Союзного государства.

В связи с не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов посла Беларуси в России Владимира Семашко в рамках состоявшегося визита в Воронежскую область посольство еще раз уточняет, что совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе

- говорится в комментарии посольства.

Подчеркивается, что итог работы над дорожными картами будет доложен "главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября в Москве и примут решение по дальнейшим шагам", передает РБК.

Как сообщал Царьград, ранее посол Семашко отметил, что единственным неразрешённым вопросом в планах по интеграции двух государств является тариф на транспортировку газа.

Встреча президентов России и Белорусии назначена на 9 сентября.