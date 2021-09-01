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"Не совсем корректно": В посольстве Белоруссии опровергли подписание карт по интеграции
01 сентября 2021, 07:35 • 127 • Политика
Посольство Белоруссии в России уточнило заявления посла о готовности на встрече президентов подписать дорожные карты по интеграции.
В посольстве Белоруссии в России подчеркнули, что СМИ "не совсем корректно" интерпретировали заявление посла в России Владимира Семашко о намерении лидеров стран подписать все дорожные карты об интеграции в рамках Союзного государства.
- говорится в комментарии посольства.
Подчеркивается, что итог работы над дорожными картами будет доложен "главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября в Москве и примут решение по дальнейшим шагам", передает РБК.
Как сообщал Царьград, ранее посол Семашко отметил, что единственным неразрешённым вопросом в планах по интеграции двух государств является тариф на транспортировку газа.
Встреча президентов России и Белорусии назначена на 9 сентября.
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