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"Не сошел ли мир с ума?": Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в украинские борцы с коррупцией
25 сентября 2019, 03:39 • 60 • В мире
Одного из обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, Андрея Медведько, избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины. Это назначение изумило пользователей соцсетей: "А не сошел ли мир с ума?"
Напомним, что журналист Олесь Бузина был застрелен весной 2015 года во дворе собственного дома. Следствие предъявило обвинение в убийстве Бузины Андрею Медведько и Денису Полищуку.
Тем временем один из обвиняемых был недавно избран в НАБУ. По данным украинского портала Страна.ua, голосование за кандидатов проходило по интернету. Новые "борцы с коррупцией" выбирались на место изгнанных за непосещения заседаний.
Новость о том, что один из победителей голосования – Медведько, поразила пользователей.
"А если у Медведько совпадет заседание совета и судебное заседание, что он предпочтет?
А если суд примет решение и Медведько посадят, сохранится ли него мандат на работу в общественном совете НАБУ? А не сошел ли мир с ума?" - изумляется в фейсбуке Виталий Теплов.
"Тоже написала пост с возмущением на эту тему часом раньше, но потом вспомнила, что Богуцкая, сбив человека на смерть, работает депутатом, и все стало по своим местам...", - написала Irena Khodurska.
"В стране слепцов безумцы вожаки". "Король Лир", - процитировал Шекспира Владимир Агафонов.
"Как его туда допустили вообще?" - удивился пользователь Евгений Акунин.
Фото: Скриншот facebook.com/vitaliy.teplov
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