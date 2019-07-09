Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Володин созвал внеочередное заседание Совета думы
Иванюк победил в прыжках в высоту в Венгрии с лучшим результатом сезона в мире
По пути Порошенко: как Зеленский уклоняется от минских соглашений
Раскрыта реальная цель вторжения США в Сирию
Главная / Политика

"Не собираюсь я вашу мову учить": В ультиматуме правой руки Зеленского нашли скрытый смысл

09 июля 2019, 23:09  •  134 • Политика
Политолог и историк Владимир Корнилов нашёл скрытый смысл в ультиматуме правой руки Зеленского Дмитрия Разумкова скрытый смысл. Последний заявил, что будет говорить на русском языке, пока Крым и Донбасс "оккупированы" Россией. "Не собираюсь я вашу мову учить", - по-своему перевёл эти слова политолог.
Председатель президентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков накануне сделал неожиданное заявление в эфире местного телеканала ICTV. Он сказал, что будет говорить по-русски с журналистами, поскольку языковая проблема - не главная для Незалежной. Дескать, её можно отложить на то время, пока Донбасс и Крым "оккупированы" Россией.
Однако Корнилов по-своему расценил выступление правой руки президента Украины, о чём сообщил в своём твиттере.
"Глава "Слуги народа" Разумков заявил, что будет говорить по-русски до тех пор, пока Украина не вернёт себе Крым и Донбасс. Это ж надо, как он "патриотичненько" облёк фразу "Да отвяжитесь, не собираюсь я никогда вашу мову учить", - написал Корнилов.
Глава «Слуги народа» Разумков заявил, что будет говорить по-русски до тех пор, пока Украина не вернёт себе Крым и Донбасс. Это ж надо, как он «патриотичненько» облёк фразу «Да отвяжитесь, не собираюсь я никогда вашу мову учить» )))
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 9 июля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
09 июля 2019, 16:39
Германия отказалась "таскать каштаны из огня" для США в наземной операции в Сирии
09 июля 2019, 03:39
Освоить за три года: Ставрополью выделят 31 млрд рублей на нацпроекты
09 июля 2019, 03:39
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
09 июля 2019, 16:39
"Из уважения к грузинскому народу": Путин призвал не принимать санкции против Грузии
09 июля 2019, 23:09
Экс-сенатор перепутал студентку с трансгендером в соцсетях
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
07 июля 2019, 19:09
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
06 июля 2019, 17:09
"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.