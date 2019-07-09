"Не собираюсь я вашу мову учить": В ультиматуме правой руки Зеленского нашли скрытый смысл

Председатель президентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков накануне сделал неожиданное заявление в эфире местного телеканала ICTV. Он сказал, что будет говорить по-русски с журналистами, поскольку языковая проблема - не главная для Незалежной. Дескать, её можно отложить на то время, пока Донбасс и Крым "оккупированы" Россией.

Однако Корнилов по-своему расценил выступление правой руки президента Украины, о чём сообщил в своём твиттере.

"Глава "Слуги народа" Разумков заявил, что будет говорить по-русски до тех пор, пока Украина не вернёт себе Крым и Донбасс. Это ж надо, как он "патриотичненько" облёк фразу "Да отвяжитесь, не собираюсь я никогда вашу мову учить", - написал Корнилов.