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"Не смогли удовлетворить чаяния": Министр Ливана подала в отставку из-за пострадавших в протестах
09 августа 2020, 19:20 • 76 • Политика
Министр информации Ливана подала в отставку из-за пострадавших в протестах. В ходе беспорядков было ранено свыше 700 человек. "Не смогли удовлетворить чаяния", - констатировала политик.
Ранее арабские СМИ сообщали о почти 500 пострадавших, среди которых 70 сотрудников полиции. По обновлённой информации, предоставленной телеканалом Al Jazeera, в ходе антиправительственной демонстрации пострадали 728 граждан Ливана.
Жители Бейрута вышли на акцию протеста, но потом она переросла в беспорядки. Инициатором демонстрации стал оппозиционер Сами Жмайель. Недовольные обвинили власть в коррупции и потребовали организовать досрочные выборы. Среди требований демонстрантов - независимое расследование взрыва, который прогремел в порту 4 августа и разрушил многие районы города.
"Я приношу извинения перед ливанцами, чьи чаяния мы не смогли удовлетворить, перемены не были достигнуты", - произнесла министр информации Ливана Маналь Абдессамад.
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