"Не смогли удовлетворить чаяния": Министр Ливана подала в отставку из-за пострадавших в протестах

Ранее арабские СМИ сообщали о почти 500 пострадавших, среди которых 70 сотрудников полиции. По обновлённой информации, предоставленной телеканалом Al Jazeera, в ходе антиправительственной демонстрации пострадали 728 граждан Ливана.

Жители Бейрута вышли на акцию протеста, но потом она переросла в беспорядки. Инициатором демонстрации стал оппозиционер Сами Жмайель. Недовольные обвинили власть в коррупции и потребовали организовать досрочные выборы. Среди требований демонстрантов - независимое расследование взрыва, который прогремел в порту 4 августа и разрушил многие районы города.

"Я приношу извинения перед ливанцами, чьи чаяния мы не смогли удовлетворить, перемены не были достигнуты", - произнесла министр информации Ливана Маналь Абдессамад.