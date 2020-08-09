Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная / Политика

"Не смогли удовлетворить чаяния": Министр Ливана подала в отставку из-за пострадавших в протестах

09 августа 2020, 19:20  •  76 • Политика
Министр информации Ливана подала в отставку из-за пострадавших в протестах. В ходе беспорядков было ранено свыше 700 человек. "Не смогли удовлетворить чаяния", - констатировала политик.
Ранее арабские СМИ сообщали о почти 500 пострадавших, среди которых 70 сотрудников полиции. По обновлённой информации, предоставленной телеканалом Al Jazeera, в ходе антиправительственной демонстрации пострадали 728 граждан Ливана.
Жители Бейрута вышли на акцию протеста, но потом она переросла в беспорядки. Инициатором демонстрации стал оппозиционер Сами Жмайель. Недовольные обвинили власть в коррупции и потребовали организовать досрочные выборы. Среди требований демонстрантов - независимое расследование взрыва, который прогремел в порту 4 августа и разрушил многие районы города.
"Я приношу извинения перед ливанцами, чьи чаяния мы не смогли удовлетворить, перемены не были достигнуты", - произнесла министр информации Ливана Маналь Абдессамад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 06:30
Летел на помощь хабаровским провокаторам? Бомбардировщик США перехватили над Охотским морем
09 августа 2020, 12:00
Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам
09 августа 2020, 08:20
Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»
09 августа 2020, 10:10
В Белоруссии заблокировали интернет
09 августа 2020, 13:50
Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко
09 августа 2020, 13:50
Ударить за Курилы ядерным оружием? Японцы сделали тонкий намёк властям и России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
04 августа 2020, 02:45
"Кураторы в шоке": Политологи предсказали "команде Зе" импичмент
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
03 августа 2020, 00:10
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.