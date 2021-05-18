"Не смог "пройти мимо лужи": Захарова ответила на дерзость главы МИД Украины

Захарова ответила главе МИД Украины на слова о трюке с вывозом граждан из Непала. "В то время как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз", - отметила она.

В МИД России ответили министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, раскритиковавшему Москву за спасение украинцев из Непала. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о вывозе туристов из Непала, где был объявлен локдаун из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Вместе с туристами из России автокомпания "Аэрофлот" вывезла граждан Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также 10 граждан Украины. Глава МИД Украины назвал это "трюком" и раскритиковал Россию.

Это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать,

- ответила украинскому министру Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что пока все нормальные люди благодарят Россию и "Аэрофлот" за оказанную помощь, "киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".