"Не смог победить за два месяца - договаривайся": Почему США так и не научили Киев главному принципу ведения гражданской войны

Пять лет Украина терзает непокорный Донбасс, не желающий терять свою идентичность и свободу. И все эти годы здесь гибнут мирные жители и ополченцы, сражающиеся не за почести или злато, а за свою землю. Почему же за это время никто из американских кураторов не внушил Киеву одно из главных правил: не смог победить ополчение, если оно выстояло против центральной власти более двух месяцев, - придётся договариваться.

За пять лет, которые Киев ведет на востоке Украины свою "силовую операцию", пытаясь сломить дух непокорного региона, каждый город, городок или посёлок Донбасса смог вписать свою страницу в новую историю - страницу мужества и силы духа. Героями становились обычные люди, для которых всё теперь поделилось на "раньше" и "теперь". Это годы сражений, бессонных ночей и постоянных обстрелов - Киев не оставляет надежду вернуть мятежный регион под свою власть силой.

Четыре года назад в Дебальцево произошло сражение, во многом изменившее ход противостояния двух сторон в Донбассе. Тогда армии молодых донбасских республик смогли загнать в очередной котел и разгромить группировку "С" украинских силовиков.

Для армии Украины Дебальцевский котёл стал третьим по счёту и самым крупным по потерям. Именно после этого сражения ВСУ отказались от активной наступательной тактики боёв, переведя её в позиционную.

А армии ополчения Донецкой и Луганской народных республик смогли "срезать" выступ между Комиссаровкой и Горловкой, где ВСУ запланировали наступление, которое должно было разделить ДНР и ЛНР. Кроме того, эти позиции были очень удобны для ведения обстрелов по городам Донбасса.

К февралю 2015 ополчение уже успело размолотить под Металлистом батальон "Айдар", уже отстояли аэропорты в Луганске и Донецке, а в котлах при Изварино и Иловайском силовиков просто крошили, как оловянных солдатиков, правда, совсем не стойких.

Так что для ВСУ сохранение контроля над Дебальцево было не только важным с боевой точки зрения, но и возможностью хоть как-то реабилитироваться в газах постмайданной общественности.

Стратегическое значение Дебальцево, которое было занято украинскими военными в ходе силовой операции летом 2014 года, всегда было очень важным. Здесь находится один из крупнейших железнодорожных узлов не только Донбасса, но и Украины в целом. Если бы Дебальцево осталось под контролем украинских силовиков, очень сложно было бы налаживать связь между республиками Донбасса.

Сдавать город без боя ВСУ, ещё не оправившиеся после Иловайска, не собирались. И хотя в это время уже начали действовать Минские соглашения, одним из пунктов которых был отвод тяжёлой военной техники и вооружения с так называемой Дебальцевской дуги, здесь ничего в этом смысле не изменилось.

Украинские военные просто игнорировали договорённости. Собственно, это происходит и по сей день. Вокруг Дебальцево ВСУ имели достаточно артиллерии, чтобы поддержать огнём все опорные пункты на подступах к городу.

Так что сражение за Дебальцево для ополчения было совсем не лёгким. По воспоминаниям участников событий тех февральских дней, обстрел ВСУ вели мощный. В дело шли не только миномёты, но артиллерийские самоходки, и "Грады". Терять Дебальцево было настолько досадно для украинского командования, что снарядов вообще не жалели.

Тем не менее к 9 февраля, после того как ополчение отрезало для ВСУ пути для снабжения, группировка АТО оказалась в окружении, причём в том самом "кармане", который сами же и создали в конце 2014 года. Котёл, в котором оказались почти 3000 украинских солдат, замкнулся.

К слову, командование республик было готово предоставить украинским войскам коридоры для выхода из котла, если они оставят оружие и технику. Однако некоторые командиры решили идти на прорыв.

А в это время пресса Украины торжественно сообщала о "победе ВСУ" под Дебальцево. Главнокомандующий Пётр Порошенко котла не видел вообще. По его словам, "вывод войск был организованным", в то время как многие украинские военные части были просто разгромлены наголову.

В конце февраля в Минобороны Украины сообщили о том, что в боях за Дебальцево погибло 179 украинских военнослужащих. Остальные, а их было больше полутора тысяч, были списаны как "пропавшие без вести".

После ухода ВСУ ополчению досталось огромное количество военной техники, в том числе множество танков, почти не требующих ремонта, а также бронемашины и грузовики с незначительными повреждениями.

Конечно, большими были потери и со стороны вооружённых сил ДНР и ЛНР. Погибло много хороших парней, прошедших немало сражений. О них в народных республиках Донбасса помнят, их память чтят. Получил серьёзное ранение во время этих боёв и Батя - глава ДНР Александр Захарченко, погибший в августе 2018 года.

Говорят, что у американских военных существует правило: если сепаратисты выстояли против центральной власти более 2 месяцев, с ними придётся договариваться. Но это именно то, чему так и не научился Киев у своих "патронов".