"Не смог перелезть через забор": Убийца мэра Гданьска пытался ранее попасть к президенту Польши

Убивший мэра Гданьска ранее пытался проникнуть в президентский дворец, чтобы попасть к президенту Польши. "Не смог перелезть через забор", - говорится в заявлениях местных СМИ.

Стало известно о том, что преступник, совершивший покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, р анее неоднократно пытался проникнуть в президентский дворец в Варшаве.

По данным агентства PAP, за несколько недель до самого покушения злоумышленник приезжал в столицу Польши. Там он хотел проникнуть в президентский дворец, чтобы попасть к президенту республики, но не смог перелезть через ограждение.

В полиции преступник заявил, что совершил свой поступок потому, что хотел разговоров о своей персоне.

"Х отел сделать что-то большое, о чём все будут говорить", - заявил он.

Также сейчас стало известно и о том, что мать убийцы неоднократно обращалась в полицию, предупреждая правоохранителей о серьезных проблемах с психикой сына. Однако реакции не было, сообщают местные СМИ.