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"Не смог перелезть через забор": Убийца мэра Гданьска пытался ранее попасть к президенту Польши
18 января 2019, 17:39 • 69 • В мире
Убивший мэра Гданьска ранее пытался проникнуть в президентский дворец, чтобы попасть к президенту Польши. "Не смог перелезть через забор", - говорится в заявлениях местных СМИ.
Стало известно о том, что преступник, совершивший покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, ранее неоднократно пытался проникнуть в президентский дворец в Варшаве.
По данным агентства PAP, за несколько недель до самого покушения злоумышленник приезжал в столицу Польши. Там он хотел проникнуть в президентский дворец, чтобы попасть к президенту республики, но не смог перелезть через ограждение.
В полиции преступник заявил, что совершил свой поступок потому, что хотел разговоров о своей персоне.
"Хотел сделать что-то большое, о чём все будут говорить", - заявил он.
Также сейчас стало известно и о том, что мать убийцы неоднократно обращалась в полицию, предупреждая правоохранителей о серьезных проблемах с психикой сына. Однако реакции не было, сообщают местные СМИ.
Напомним, что накануне 14 января во время благотворительного концерта на Адамовича напал вооружённый ножом мужчина. Мэр Гданьска позже скончался в больнице.
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