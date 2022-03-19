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"Не смейте такое забывать": Вучич осудил двойные стандарты Запада по Косово и Украине
19 марта 2022, 03:35 • 84 • Политика
Президент Сербии отметил, что Россия всегда выступала за сохранение территориальной целостности его страны
В рамках интервью телеканалу TV PRVA президент Сербии Александр Вучич выступил с осуждением двойных стандартов Запада по Косово и Украине, когда политиками западных стран по-разному трактуются принципы территориальной целостности. Также Вучич высказал недовольство в связи с тем, что на него оказывается колоссальное давление по вопросу санкционной политики против России из-за её действий на Украине.
"Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски?" – задаётся вопросом президент Сербии (цитата по "РИА Новости").
По словам Вучича, когда речь идёт о международном праве, вполне понятно, кто его нарушает, а кто становится жертвой. Но его страна пребывает в тяжёлом ситуации, поскольку так было, что жёсткие решения с нарушением международного права принимались в ущерб как раз Сербии, причём без соответствующего вердикта Совбеза ООН.
Вучич подчеркнул, что Москва никогда не вводила санкции против Белграда, и в течение прошедшего десятилетия Россия не была против Сербии во внешнеполитических вопросах. Более того, именно Россия постоянно выступала за сохранение территориальной целостности Сербии, а Запад пытается поставить Белград в положение, что страна потеряет последнего союзника в Совбезе ООН.
"Не смейте такое забывать, и какое решение должна принять Сербия?", недоумевает Вучич.
Президент Сербии также отметил, что при общении с западными лидерами не давал никаких обещаний по поводу санкций против России. По его словам, Белград не намерен вмешиваться в происходящее на Украине, выступая за мир в регионе.
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