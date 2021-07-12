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"Не смешно": Захарова рассекретила железнодорожную "диверсию" американца

12 июля 2021, 15:50  •  318 • Политика
В МИД России рассказали о "диверсии" на железной дороге, которую устроил один из сотрудников посольства США в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова "разоблачила диверсию" сотрудника американского посольства в Москве.
То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, Посольство США в Российской Федерации... А самым что ни на есть прогрессивным образом - вживаясь в роль героев Антона Павловича
- сообщила дипломат в своем Telegram-канале.
По данным МИД России, на железнодорожной станции Осташков Тверской области произошел "курьезный", как писали раньше в газетах, случай". На железнодорожном разъезде пропал стрелочный указатель. Согласно раследованию полиции, неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины.
Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета. В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки
- сообщила Захарова.
Как отмечает дипломат, непонятно, зачем понадобился сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель.
Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?... Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов
- сообщила пресс-секретарь МИД России.
По ее словам, Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия.
В этом как раз сотрудники Посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты
- отметила дипломат.
Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо, как герою рассказал Чехова "Злоумышленник", что его действия могли привести к гибели людей, подчеркнула Мария Захарова.

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