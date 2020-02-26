|
"Не слушайте польских политиков": Опрос показал истинное отношение поляков к Красной армии
26 февраля 2020, 06:24 • 87 • В мире
Опрос Sputnik и французской социологической компании IFOP показал истинное отношение поляков к Красной армии. Как рассказала в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян, две трети жителей Польши благодарны за освобождение. "Не слушайте польских политиков", - призвала журналистка.
Симоньян отметила, что ровно месяц назад призывала узнавать правду об отношении Польши к советским воинам-освободителям путём опроса обычных поляков.
В результате совместного проекта Sputnik и IFOP удалось выяснить, что две трети поляков благодарны советской армии за освобождение своей страны от нацистов. При этом 75% знают, кто освободил концлагерь Освенцим.
"Не слушайте польских политиков - ни до обеда, ни после", - заключила журналистка.
В последнее время официальная Варшава всё чаще предпринимает попытки переписать историю, в том числе обвиняя СССР в начале Второй мировой войны наравне с Гитлером.
В годовщину освобождения Освенцима посольство США в Дании назвало освободителями концлагеря американцев, но позже извинилось.
Москва не раз констатировала стремление некоторых западных стран приуменьшить вклад русского народа и СССР в целом в победу над фашизмом и призывала противостоять изменению исторических данных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2020, 15:09
|
20 февраля 2020, 17:09
|
21 февраля 2020, 19:09
|
22 февраля 2020, 01:39
|
19 февраля 2020, 18:24
|
20 февраля 2020, 04:09
|
23 февраля 2020, 15:24