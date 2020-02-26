"Не слушайте польских политиков": Опрос показал истинное отношение поляков к Красной армии

Симоньян отметила, что ровно месяц назад призывала узнавать правду об отношении Польши к советским воинам-освободителям путём опроса обычных поляков.

В результате совместного проекта Sputnik и IFOP удалось выяснить, что две трети поляков благодарны советской армии за освобождение своей страны от нацистов. При этом 75% знают, кто освободил концлагерь Освенцим.

"Не слушайте польских политиков - ни до обеда, ни после", - заключила журналистка.

В последнее время официальная Варшава всё чаще предпринимает попытки переписать историю, в том числе обвиняя СССР в начале Второй мировой войны наравне с Гитлером.

В годовщину освобождения Освенцима посольство США в Дании назвало освободителями концлагеря американцев, но позже извинилось.

Москва не раз констатировала стремление некоторых западных стран приуменьшить вклад русского народа и СССР в целом в победу над фашизмом и призывала противостоять изменению исторических данных.