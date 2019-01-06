Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глобальная турбулентность: какие важные политические события ждут мир в 2019 год...
Хакеры: «Дело Скрипалей» готовилось с 2015 года
"Неуправляемая проблема": Американские сенаторы недовольны Порошенко и...
Сергей Михеев. Лучшее 2018. Часть 5. Вечер с Владимиром Соловьевым
Главная / Политика

"Не слишком хорошая идея": Глава NASA отменил визит Рогозина в США под давлением сенаторов

06 января 2019, 14:09  •  59 • Политика
Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн, он уступил давлению со стороны сенаторов и отменил визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США, который якобы является "не слишком хорошей идеей".
Отмена визита главы российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в США связана с тем, что глава NASA Джим Брайденстайн уступил требованиям со стороны американских сенаторов. Об этом последний заявил в интервью изданию The Washington Post.
Напомним, поездка Рогозина была запланирована на февраль 2019 года, а в начале января стало известно о том, что власти Соединенных Штатов согласились временно снять санкции с главы "Роскосмоса". Однако после критики со стороны ряда американских политиков визит был перенесен на неопределенный срок.
Непосредственно пресс-служба российской корпорации заявила о том, что она ждет от представителей NASA разъяснений.
"Мы слышали от множества сенаторов, что это не слишком хорошая идея. Я пытался действовать в соответствии с интересами сенаторов", - прокомментировал ситуацию Брайденстайн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
05 января 2019, 21:54
Изгнанный из России Мацейчук похвастал подготовкой военного преступления в Британии - Корнилов
06 января 2019, 14:09
"Не слишком хорошая идея": Глава NASA отменил визит Рогозина в США под давлением сенаторов
06 января 2019, 14:09
Экс-глава Пентагона скончался от рака поджелудочной железы
05 января 2019, 21:54
Вопреки приказу Трампа США уйдут из Сирии не до конца, часть войск останется на неопределенный срок - СМИ
05 января 2019, 21:54
Затишью конец: Во Франции с новой силой вспыхнули протесты "жёлтых жилетов"
06 января 2019, 10:54
"Неуправляемая проблема": Американские сенаторы недовольны Порошенко и Украиной
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.