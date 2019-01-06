"Не слишком хорошая идея": Глава NASA отменил визит Рогозина в США под давлением сенаторов

Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн, он уступил давлению со стороны сенаторов и отменил визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США, который якобы является "не слишком хорошей идеей".

Отмена визита главы российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в США связана с тем, что глава NASA Джим Брайденстайн уступил требованиям со стороны американских сенаторов. Об этом последний заявил в интервью изданию The Washington Post.

Напомним, поездка Рогозина была запланирована на февраль 2019 года, а в начале января стало известно о том, что власти Соединенных Штатов согласились временно снять санкции с главы "Роскосмоса". Однако после критики со стороны ряда американских политиков визит был перенесен на неопределенный срок.

Непосредственно пресс-служба российской корпорации заявила о том, что она ждет от представителей NASA разъяснений.

"Мы слышали от множества сенаторов, что это не слишком хорошая идея. Я пытался действовать в соответствии с интересами сенаторов", - прокомментировал ситуацию Брайденстайн.