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"Не следует размахивать бритвой": Путин объяснил, как надо защищать интересы России

11 июля 2020, 23:00  •  85 • Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнёрами. "Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему Москва всегда уважительно общается со своими партнёрами по международной политике, даже когда они того не заслуживают. Слова главы государства прозвучали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Российский лидер пояснил, что, даже защищая интересы страны, не следует выставлять себя сумасшедшим придурком, который размахивает опасной бритвой и кроет всех последними словами. Гораздо предпочтительнее общаться с партнёрами исключительно в уважительном тоне.
Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да ещё и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями, - сказал Путин.
При этом он отметил, что противостояние на международной экономической арене, несомненно, будет продолжаться.

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