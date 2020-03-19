"Не скрывают и не будут скрывать": Путин призвал не реагировать на фейки и вбросы про коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем. Он призвал не верить фейкам и вбросам о невероятных масштабах заражения вирусом в России.

Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России, - заверил Путин.

Он добавил, что страна будет наращивать борьбу с коронавирусной инфекцией, так как российские граждане ездят по всему миру. Президент пообещал помощь всем гражданам России, которые не могут вернуться на Родину из-за распространения вируса.

Напомним, что к 18 марта в России насчитывается 147 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших находятся в Москве и Московской области. Новые случаи заражения связаны с недавними визитами в неблагополучные по коронавирусной ситуации страны. Речь идёт о странах Европы - Италии, Германии, Франции, Щвейцарии и других.