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"Не скрывают и не будут скрывать": Путин призвал не реагировать на фейки и вбросы про коронавирус в России

19 марта 2020, 01:35  •  30 • Политика
Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России. "Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России", - заверил глава государства.
Президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем. Он призвал не верить фейкам и вбросам о невероятных масштабах заражения вирусом в России.
Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России, - заверил Путин.
Он добавил, что страна будет наращивать борьбу с коронавирусной инфекцией, так как российские граждане ездят по всему миру. Президент пообещал помощь всем гражданам России, которые не могут вернуться на Родину из-за распространения вируса.
Напомним, что к 18 марта в России насчитывается 147 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших находятся в Москве и Московской области. Новые случаи заражения связаны с недавними визитами в неблагополучные по коронавирусной ситуации страны. Речь идёт о странах Европы - Италии, Германии, Франции, Щвейцарии и других.

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