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"Не скоро": Москва пока не планирует возвращать посла в США
31 марта 2021, 23:35 • 90 • Политика
Москва пока не планирует возвращать посла в США. Отзыв посланника после скандального интервью Байдена всё больше напоминает дипломатический разрыв. На вопрос, когда дипломат вернётся в Вашингтон, последовал ответ: "Не скоро".
Российские власти пока не планируют возвращать своего посла Анатолия Антонова в Вашингтон. Об этом сегодня заявил анонимный участник заседания комитетов Совета Федерации, в котором участвовал Антонов.
Напомним, что посол России отозван на консультации после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". По словам Антонова, отношения между Россией и США сегодня находятся в глубочайшем кризисе, поскольку Вашингтон планомерно портил их на протяжении долгих лет.
Дипломат констатировал, что идея сдерживания России стала альфой и омегой американской политики. Поэтому никакая перезагрузка отношений невозможна. Можно надеяться максимум на смещение американских позиций в некоторых нюансах.
Посол добавил, что новый президент США, придя к власти, продолжил политику своих предшественников, которая заключается в постоянном введении санкций по выдуманным предлогам.
Отметим, что только на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "заплатит цену" за хакерские атаки, "отравление Навального" и вознаграждения, которые Москва якобы платила боевикам в Афганистане за убийство американских солдат. Примечательно, что ни одно из этих "преступлений" так и не было доказано. А слухи о вознаграждении боевикам успела опровергнуть даже американская разведка.
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