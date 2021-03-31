"Не скоро": Москва пока не планирует возвращать посла в США

Москва пока не планирует возвращать посла в США. Отзыв посланника после скандального интервью Байдена всё больше напоминает дипломатический разрыв. На вопрос, когда дипломат вернётся в Вашингтон, последовал ответ: "Не скоро".

Российские власти пока не планируют возвращать своего посла Анатолия Антонова в Вашингтон. Об этом сегодня заявил анонимный участник заседания комитетов Совета Федерации, в котором участвовал Антонов.

Не скоро, - отметил он в разговоре с агентством ТАСС.

Напомним, что посол России отозван на консультации после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". По словам Антонова, отношения между Россией и США сегодня находятся в глубочайшем кризисе, поскольку Вашингтон планомерно портил их на протяжении долгих лет.

Дипломат констатировал, что идея сдерживания России стала альфой и омегой американской политики. Поэтому никакая перезагрузка отношений невозможна. Можно надеяться максимум на смещение американских позиций в некоторых нюансах.

Посол добавил, что новый президент США, придя к власти, продолжил политику своих предшественников, которая заключается в постоянном введении санкций по выдуманным предлогам.

Отметим, что только на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "заплатит цену" за хакерские атаки, "отравление Навального" и вознаграждения, которые Москва якобы платила боевикам в Афганистане за убийство американских солдат. Примечательно, что ни одно из этих "преступлений" так и не было доказано. А слухи о вознаграждении боевикам успела опровергнуть даже американская разведка.