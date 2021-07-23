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"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом

23 июля 2021, 01:15  •  130 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский пошатнул сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" одним простым вопросом: "При чём тут Украина?". По словам эксперта, присутствие жадного посредника в схеме продавец-покупатель никак не вписывается в коммерческую логику: "Не складывается пазл".
Так Сатановский прокомментировал заключение некоего соглашения, которое является компромиссом между Вашингтоном и Берлином. США отказываются от дальнейших попыток препятствовать строительству газопровода, а Германия будет добиваться продления украинского транзита и обеспечивать энергобезопасность страны.
Политолог нашёл странной такую заботу об Украине, которая не имеет никакого отношения к торговле между Россией и Германией. По его словам, Москва и так "кормит" Киев, а в ответ получает пакости в промышленных масштабах: запрет русского языка, невыполнение Минских соглашений и так далее.
При чём тут Украина, ни одна мойра, парка и сивилла не скажет. По отношению к ней Россия и так демонстрирует чудеса терпения... Не складывается как-то. То по часовой стрелке этот пазл собираешь, то против - никак не выходит, - пишет Сатановский в Telegram.
Эксперт также не понимает, почему уходящая в отставку канцлер Германии Ангела Меркель пытается ставить России условия по газу.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее тоже выразил недоумение в связи с требованием Германии продлить украинский транзит после окончания срока действующего контракта. Он признался, что не понимает, почему Москва должна кормить Киев.

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