Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Карен Шахназаров о детском кино с пропагандой (Руслан Осташко)
Британия грозит забрать себе компании российского банкира Ананьева
Трамп держит руководителя Huawei в канадском плену
"Преступником себя не считает": Командир арестованных украинских моряк...
Главная / В мире

"Не сильно и испачкал": Официант уронил еду на спину президента Королевской академии наук Швеции

12 декабря 2018, 02:54  •  33 • В мире
На лице официанта мгновенно промелькнула такая палитра гримас, что он вполне мог бы и сам претендовать на Нобелевскую премию, если бы ее давали за мимику. Пользователи Сети, оценив неуклюжесть официанта, отметили: "Не сильно и испачкал".
Во время Нобелевского банкета, который традиционно проходит в ратуше Стокгольма, произошел забавный инцидент. Официант, обслуживавший торжественный ужин, стоял с огромным и тяжелым подносом в одной руке за спиной президента Королевской академии наук Швеции.
Судя по всему, балансировать подносом парню было не просто. В какой-то момент он не смог удержать равновесие груза на руке и немного угощения упало на спину профессора.
На лице официанта отразилась широкая гамма чувств. Если бы премию Нобеля давали за мимику, парень точно смог бы стать лауреатом.
Забавный инцидент попал на видео, а затем - в Сеть. Пользователям запись понравилась. Кто-то сочувствовал парню, предполагая, что теперь-то он лишится работы. Кто-то писал: "Ничего страшного, не очень-то он профессора испачкал".
Официант уронил еду на спину президента Королевской академии наук Швеции. Если бы Нобелевскую премию вручали за мимику, она досталась бы ему!

Забавное видео: https://t.co/6mT13jQzD2 pic.twitter.com/FNffIJv3Ri
— НТВ (@ntvru) 11 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 07:24
Слушания по делу Марии Бутиной американский суд назначил на 12 декабря
11 декабря 2018, 04:09
Украинцев запугивают методичками о планах "вторжения" России
12 декабря 2018, 02:54
"Я бы этого не хотел, но...": Трамп пригрозил демократам "закрыть" правительство США

11 декабря 2018, 20:24
Выхода нет: Оставшиеся без зарплаты львовские шахтеры решили остаться в забоях
11 декабря 2018, 20:24
Глава СВР обсудил с лидером Кубы вопросы безопасности
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.