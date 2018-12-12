"Не сильно и испачкал": Официант уронил еду на спину президента Королевской академии наук Швеции

На лице официанта мгновенно промелькнула такая палитра гримас, что он вполне мог бы и сам претендовать на Нобелевскую премию, если бы ее давали за мимику. Пользователи Сети, оценив неуклюжесть официанта, отметили: "Не сильно и испачкал".

Во время Нобелевского банкета, который традиционно проходит в ратуше Стокгольма, произошел забавный инцидент. Официант, обслуживавший торжественный ужин, стоял с огромным и тяжелым подносом в одной руке за спиной президента Королевской академии наук Швеции.

Судя по всему, балансировать подносом парню было не просто. В какой-то момент он не смог удержать равновесие груза на руке и немного угощения упало на спину профессора.

На лице официанта отразилась широкая гамма чувств. Если бы премию Нобеля давали за мимику, парень точно смог бы стать лауреатом.

Забавный инцидент попал на видео, а затем - в Сеть. Пользователям запись понравилась. Кто-то сочувствовал парню, предполагая, что теперь-то он лишится работы. Кто-то писал: "Ничего страшного, не очень-то он профессора испачкал".